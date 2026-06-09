Крупный град засняли жители Ленобласти. Фото: vk.com/wall-68471405_20614799

Обещанный град обрушился на Ленобласть к вечеру 9 июня. Крупные градины заметили местные жители. На граде все не закончилось, следом область накрыл и сильный ливень. К слову, досталось и Петербургу. Громкие раскаты грома, удары и блеск молний, и дождь стеной, заливающий балконы и лоджии.

- Все лучшее в день рождения основателя, - пошутили петербуржцы в соцсетях. И вправду, сегодня, 9 июня - 354 года со дня рождения Петра Великого.

На данный момент, в некоторых районах Северной столицы уже светит солнышко. И лишь мокрые пятна на асфальте напоминают о непогоде, что произошла несколько минут назад.

Петербург накрыл сильный дождь и ветер. Фото: vk.com/wall-68471405_20614799

Однако, все же горожанам и жителям Ленобласти рекомендуется быть осторожными и внимательными. Напомним, ранее власти Петербурга объявили «желтый» уровень погодной опасности в связи с сильным ветром и грозами.

Жителей просят избегать нахождения рядом с деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями, которые могут представлять опасность во время сильного ветра.

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