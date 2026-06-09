Петербуржец, задержанный в Турции за домогательства на танцполе, пожаловался в полицию на вымогательство

Пара приехала в Турцию по путевке, но им пришлось продлить свой отпуск. Фото: личная страница героев публикации в соцсетях

История петербуржца Виктора Трохина, которого в Турции обвинили в домогательствах после конфликта на дискотеке, получила новое развитие. Россиянин, ранее проведший несколько дней в СИЗО Антальи, подал встречное заявление на своего обвинителя, заявив о вымогательстве денег. Об этом «КП-Петербург» рассказала его жена Анна.

Напомним, в начале мая супруги отдыхали в Кемере. По словам Анны, во время вечеринки в отеле Corendon Hydros Club Kemer Виктор случайно задел на танцполе местного жителя. На следующий день турок обратился в полицию и заявил, что россиянин якобы домогался до него. Перед этим потребовав у пары 2000 долларов, чтобы решить конфликт. После отказа платить петербуржца задержали и отправили в СИЗО Антальи.

Позже Виктора освободили под подписку о невыезде. Однако вернуться домой супруги до сих пор не могут. Отель пошел навстречу туристам и бесплатно продлил им проживание до 29 мая, но затем семье пришлось искать другое жилье. Кроме того, пропали и деньги за обратные билеты, в Россию вылететь в назначенную дату супруги не смогли.

Сейчас Виктор и Анна продолжают оставаться в Турции и ждут рассмотрения дела.

- К сожалению, мы до сих пор остаемся в Кемере. Суд назначен на 16 июня. Мы очень надеемся, что эта история скоро закончится и мы сможем вернуться домой. И, конечно, хотим поблагодарить всех людей, которые поддержали нас в трудную минуту. Нам помогали совершенно неравнодушные люди, в том числе финансово, и без этой поддержки нам было бы гораздо тяжелее, - рассказала Анна «КП-Петербург».

Анна и Виктор опытные путешественники, но с такой ситуацией столкнулись впервые. Фото: личная страница героев публикации в соцсетях

По словам женщины, мужчина, который выступает потерпевшей стороной по делу, после освобождения Виктора больше не выходил на связь. Однако супруги решили не оставлять без внимания историю с требованием денег, о которой Анна рассказывала ранее.

- Заявление о вымогательстве у нас приняли, все оформлено официально. Но пока складывается впечатление, что оно просто лежит без движения. По крайней мере, никаких новостей или действий по нему мы не видим, - рассказала Анна.

По словам женщины, интересы Виктора сейчас представляет частный турецкий адвокат, который занимается исключительно его защитой по основному делу. Каким будет заседание 16 июня и станет ли оно финальным в этой истории, супруги пока не знают.

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