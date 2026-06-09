Отдала 9 млн рублей лжесотруднику ФСБ: Обманутая 87-летняя балерина Мариинского театра пытается отсудить у айтишницы проданную квартиру

87-летняя балерина Мариинского театра судится за проданную по схеме Долиной квартиру. Фото: vk.com/mariinsky

Постановка по мотивам схемы Долиной разыгрывается в Петербурге. В главных ролях – легендарная балерина и балетмейстер Мариинского театра, народная артистка, обладательница «Золотой маски» Габриэла Комлева и IT-архитектор из Ленобласти Светлана Пичугова. Советская Золушка продала в 2024 году свою «двушку» в историческом центре Царского Села за 9,2 млн рублей. А через год новой собственнице квартиры пришла повестка в суд. 87-летняя пенсионерка заявила, что ее обманули мошенники, и она хочет свое жилье назад. Светлана Пичугова протестует против этого кордебалета и просит помощи у СМИ.

Сделка в день рождения

- В день приема-передачи квартиры ничего не казалось мне подозрительным, - вспоминает в разговоре с КП-Петербург Светлана Пичугова. – Это случилось прямо в день рождения Габриэлы Трофимовной в декабре. Она пришла с мужем и риэлтором. Подарила мне фарфоровый домик, сказала: «Это вам, как символ благополучия». А спустя два месяца звонила, интересовалась, все ли хорошо и можно ли ей забрать с балкона свои дачные принадлежности: совки, лопатки. Конечно, я отдала ей все, что нужно.

Тот самый фарфоровый домик, который балетмейстер подарила Светлане на счастье. Фото: предоставлено "КП"

По словам Светланы, оформить сделку ей помогал опытный риэлтор, такой же профессионал был и со стороны Комлевой. Пичугова говорит, что сделала все добросовестно: получила от Комлевой все необходимые справки, в том числе заверенное нотариусом согласие супруга и справку из ПНД. Сам риэлтор с ног до головы перепроверил продавца и саму недвижимость. Цена была рыночной, а сделка шла неспешно: все чисто.

- Меня тогда поразило, что у нее в 85 лет такой ясный ум, прекрасно поставленная речь, она мудрая и рассудительная. Я читала ее свежие интервью, общалась с ней лично. Она до сих пор водит машину, преподает в театре, входит в экзаменационную комиссию. Это женщина, которую язык не повернется назвать недееспособной, - настаивает Светлана.

За год спокойной жизни петербурженка сделала косметический ремонт на 300 тысяч рублей. Вместе с ней в квартире живет ее 21-летний сын, студент. Вариантов, куда съехать в критической ситуации, у семьи нет.

Светлана Пичугова (слева) говорит: Габриэла Комлева что тогда, что сейчас обладает ясным умом и не похожа на недееспособную женщину. Фото: vk.com/mariinsky

Подала в суд за неделю до проигрыша Долиной

Вырученные за продажу квартиры деньги Комлева отдала мошенникам. Как было указано в заявлении в полицию, она передала миллионы курьеру у памятника Римскому-Корсакову, буквально в сотне метров от места работы – Мариинского театра. 87-летняя артистка подумала, что прячет деньги от аферистов по указке ФСБ. Ее признали потерпевшей по уголовному делу о мошенничестве, виновных пока не нашли. Светлана фигурирует там в качестве свидетеля, ее допросили, к ней нет претензий от органов. Приговора по ее делу пока не было.

Недавно балетмейстеру-репетитору Габриэле Комлевой присвоили именную плиту на Аллее звезд в Петербурге. Фото: vk.com/mariinsky

10 декабря 2025 года балетмейстер подала заявление в Пушкинский райсуд, требуя отменить сделку и взыскать со Светланы расходы на оплату пошлины. Любопытно, что всего через неделю Верховный суд поставил точку в деле о продаже квартиры Ларисы Долиной и признал право собственности за покупателем Полиной Лурье. Но сторона балерины все равно будет бороться за жилье. Общаться со СМИ Габриэла Комлева не хочет и отмахивается рукой от назойливых корреспондентов. Сейчас она живет с мужем в большой квартире на Фонтанке в центре города.

- Сначала сторона Комлевой строила позицию на заблуждении и обмане, - говорит юрист Светланы Екатерина Медведева. – Но в судебном заседании эта позиция фактически рассыпалась. В иске указано, что Комлева якобы не собиралась продавать квартиру. После заключения договора ей сразу должны были выдать постановление о признании сделки недействительной. При этом на вопрос, зачем она через месяц передала квартиру, Комлева ответила: «Так положено по договору». Я уточнила у балерины: «То есть вы понимали суть договора?» Ответ был: «Да». На наш взгляд, этим ответом была разрушена сама основа исковых требований. И после чтобы спасти свою позицию, адвокаты сменили основание иска и заявили, что Комлева не понимала, что делала.

Светлана сделала в квартире косметический ремонт. Фото: предоставлено "КП"

Пока что производство по делу приостановили из-за проведения психолого-психиатрической экспертизы. В суде Комлева была готова возместить Светлане стоимость квартиры, но на мировое соглашение она не выходила, уточняет адвокат Пичуговой. Да и какое мировое? Квартира спустя года стоит явно дороже, чем 9,2 млн рублей...

- Исход дела зависит от того, насколько объективно эксперты оценят состояние Комлевой в момент совершения сделки, то есть более 1,5 лет назад, учитывая, что Комлева – артистка, ей не составит труда вжиться в любую роль, - переживает юрист Светланы Пичуговой.

Вариантов, куда податься в случае проигрыша в суде, у Светланы и сына нет. Фото: предоставлено "КП"

Мнение эксперта

Как не стать заложником схемы Долиной «КП-Петербург» рассказал начальник 2 отдела контрольно-методического управления ГСУ ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, подполковник юстиции Антон Горшков. По его словам, в 2026 году такой тип мошенничества происходит очень редко.

- Спасибо Верховному суду России, который расставил в этом деле очень важные приоритеты, указав на необходимость защиты прав добросовестных покупателей квартир. За последние несколько месяцев следственные подразделения по Петербургу и Ленобласти возбудили и расследуют шесть уголовных дел по схеме Долиной. Каждое из них ставят на особый контроль. Но мы понимаем, что этот вид мошенничества фактически остановлен. Введена многоступенчатая система проверок сомнительных продавцов квартир, чтобы убедиться, что сделка совершается не под диктовку третьих лиц. И я говорю о работе целого комплекса структур. Продажа квартиры – дело небыстрое, и на всех этапах у сотрудников задействованных организаций есть инструкции и нормативы о порядке уведомления органов, проведении неформальных бесед с гражданами. И именно благодаря этим мерам резко снизилось количество кредитов, полученных под влиянием мошенников, как и понуждение к продаже недвижимости. Преступники понимают, что в этой сфере они не смогут на 100% контролировать жертву.

- Как покупателю недвижимости обезопасить себя, чтобы не нарваться на жертву аферистов?

- Максимально проверять участников сделки, особенно старшего возраста. Тут в ход идет все: и справки от психиатра, и расписки, и общение с нотариусом, и беседы с продавцом под видеозапись. Есть информация об использовании продавцами «гарантийных» видеороликов с участием родственников – лица, чье родство с продавцом подтверждено, записывают видеообращение, в котором свидетельствуют о чистоте намерений и добросовестности участника сделки.

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