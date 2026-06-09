Дрозденко: Локальные перебои с топливом связаны с тяжелым транспортом

Ситуация с топливом в регионе остается под контролем. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Ленинградской области на фоне жалоб жителей некоторых районов на сложности с приобретением бензина и дизельного топлива власти провели оперативное совещание с представителями сетевых компаний. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

- У крупных поставщиков топлива нет проблем с отгрузкой, поставки осуществляются в соответствии с графиками, дефицита топлива не наблюдается. Однако точечные проблемы все же возникают, особенно в районах с высокой концентрацией тяжелого транспорта, - рассказал Дрозденко.

Также губернатор поручил главам администраций поручение лично контролировать ситуацию на местах. Владельцам частных АЗС, планирующим временно приостановить обслуживание клиентов, вопросы будут рассматриваться индивидуально.

К слову, заправка бензовозов и других специализированных транспортных средств на обычных АЗС запрещена - это требование промышленной безопасности. Комитету по экономике совместно с компаниями-операторами поручено проводить еженедельный мониторинг и анализ ситуации.

Ситуация с топливом в регионе остается под контролем.

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