В Петербурге прошел бал для лучших студентов

Вся программа бала построена на путешествии по музыкальным и танцевальным направлениям. Фото предоставлено организатором.

12 июня, в День России, в Мраморном зале Российского этнографического музея в Санкт-Петербурге состоялся пятый «Бал дебютантов». В мероприятии приняли участие более 900 гостей, из них 700 — студенты московских и петербургских вузов. Все дебютанты не понаслышке знакомы со светским этикетом, музыкальной и танцевальной культурой. Студенты из Петербурга и Москвы посещали танцевальные занятия, где знакомились с миром танцевальной культуры, а также лекции «Школы современного этикета», в рамках которых знакомились с основами светского и делового этикета, а также постигали музыкальную культуру.

Вся программа бала построена на путешествии по музыкальным и танцевальным направлениям: от классических танцев под музыку в исполнении симфонического оркестра «Международной ассоциации балов» к современным парным танцам под узнаваемые мелодии джаза и латинской музыки. На открытии мероприятия с танцем выступила первая солистка Большого театра Анна Тихомирова. Впервые на балу выступил латинский оркестр. Новый творческий продукт объединил кубинских музыкантов и симфонический оркестр: они исполняли музыку танцев ча ча ча, сальсы, бачаты и меренге. В этом году бал поставил новые рекорды по количеству студентов в танце открытии бала – 140 лучших по обучению студентов из 20 вузов, и по количеству участников бала – 700 человек.

В мероприятии приняли участие более 900 гостей. Фото предосталено организатором.

- На бал приглашают не тех студентов, кто давно занимается танцами, а отличников, которые, быть может, впервые оказались на танцполе. За 10 двухчасовых занятий студент успевает научиться восьми танцам: венскому вальсу, европейскому танго, польке, кадрили, ча-ча-ча, сальсе и джазовому свингу. Плюс лекции об истории музыки и танца, – рассказал руководитель проекта, президент Международной ассоциации балов Михаил Грибов.

Организаторы отмечают, что сегодня проект вышел на качественно новый уровень. Это утончённый союз музыки, движения и чувств, рождающий гармонию между людьми.

- С каждым годом культура танцевального отдыха расцветает, и всё больше молодых сердец открывают для себя этот удивительный мир. В нём есть место не только танцам, но и живому общению, традициям, этикету и, конечно же любви. Танцуя, мы учимся понимать друг друга без слов, дарить искренние эмоции и создавать красоту, доступную каждому, – комментирует художественный руководитель проекта Юлия Грибова.