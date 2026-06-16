Названы самые загруженные и самые непопулярные станции метро Петербурга

Назван топ-5 самых загруженных станций метро Петербурга. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Транспортный инженер, автор Telegram-канала «Сказочный проектировщик» Иван Вергазов опубликовал карту загруженности станций метро Петербурга, сравнив доступные в открытых источниках показатели 2016 и 2025 годов.

Конечные - под завязку

Анализ предсказуемо показал сильный рост количества пассажиров на конечных станциях, которые расположены в спальных районах: «Парнас», «Девяткино», «Беговая», «Дыбенко». Правда, есть и более интересные результаты. Например, на 50 процентов выросла загрузка станций в центре Петербурга. Эксперт связывает это с платной парковкой. Загрузка «Балтийской» выросла почти в два раза - за это нужно сказать спасибо тактовому движению электричек. Однако есть станции, которые мало кому интересны. Например, «Зенит» - станция оказалась в числе самых невостребованных. Еще меньше показатели у «Юго-Западной», но ее ввели только в прошлом году, а большая часть коричневой ветки только строится.

- Единственная станция, которая катастрофически не справляется с потоком, - это «Московская». В процентах рост за десять лет увеличился на треть, в абсолютных цифрах - это плюс миллион человек в месяц, - говорит Иван Вергазов. - Такой прирост есть только у станций на многоэтажной периферии.

Первая часть карты. Красный цвет - 2016 год. Зеленый - 2025-й. Фото: t.me/mozgoffurban

Вторая часть карты Фото: t.me/mozgoffurban

Пятая линия - самая проблемная

На фоне всех остальных самой невостребованной выглядит фиолетовая линия, особенно ее южная часть. По мнению эксперта, это связано с градостроительной ошибкой, допущенной в советские годы, и бурной застройкой юга города в последние несколько лет. Вроде бы метро в Шушары пришло, но пользоваться им жители Шушар не могут, а жители Колпино не хотят. Все из-за того что автобусы едут к метро долго и проще ехать на электричке или сразу в центр на наземном транспорте.

- Трассировка 5-й линии на юге - очевидный провал позднесоветского планирования: за 10 лет пассажиропоток всей половины линии не дотянул даже до двух-трех станций других линий, - говорит Иван Вергазов. - Показатели пассажиропотока, очевидно, гораздо ниже проектных. Там не происходит изменения пассажиропотока в городском масштабе. Возможно, сейчас, с закрытием электричек на Московский вокзал, станция «Шушары» станет для местных жителей интереснее, но автобусы все равно очень долго до нее едут.

По словам эксперта, поправить положение дел на юге могла бы трамвайная хорда, которая разгрузила бы людную синюю ветку и перекинула поток на фиолетовую.

- В советском Генплане была запланирована линия метро вдоль Ленинского проспекта, проспекта Славы и Народной улицы, так называемая хорда. Если сейчас по этой линии пустить трамвай, он бы разгрузил и наземный транспорт, который на этом участке перегружен, - это видно даже по количеству маршрутов, и повысило популярность станций метро.

Пока строят метро, поможет трамвай

В целом метро Петербурга отстает от потребности горожан лет на 50, полагает эксперт. В городе строятся станции, запланированные еще в 80-е, поэтому до текущих транспортных проблем руки не доходят. В этой ситуации на помощь мог бы прийти более дешевый относительно метро трамвай.

- Системно нам может помочь только большое строительство масштаба Москвы, чтобы нагонять это отставание, - говорит Иван Вергазов, - но пока нет такого финансирования, Петербургу поможет массовое строительство трамвайных линий. Можно брать перспективную схему метро и просто по ней строить трамвайные пути. Во-первых, создадим потоки, которые потом пересядут на метро, или же увидим, что эти потоки уже давно неактуальны и нужно линии метро строить по другим маршрутам. Это метод проверки. При этом неэффективные трамвайные пути можно снять и переложить в другом месте - в этом смысле это достаточно ликвидный актив.

Конкретно

Пять самых загруженных станций

«Площадь Восстания» / «Маяковская» - 4,9 млн пассажиров в месяц.

«Невский проспект» / «Гостиный двор» - 4,6.

«Девяткико» - 3,8.

«Спасская» / «Садовая» / «Сенная площадь» - 3,6.

«Московская» - 3,3.

Пять самых «безлюдных» станций

«Юго-Западная» - 11 тыс. человек в месяц.

«Зенит» - 251.

«Волковская» - 273.

«Обухово» - 395.

«Шушары» - 460.

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