Сохранить семью для ребёнка. Почему так важна поддержка приёмных родителей

Социальный центр установил прекрасные отношения с Череменецким Иоанно-Богословским монастырем в Луге. Фото: Нелли Бойкова.

Ленинградская область добилась заметных успехов в помощи детям-сиротам. Сегодня в регионе насчитывается чуть менее 4000 детей, оставшихся без попечения родителей. И что особенно важно – около 3500 из них (почти 80%) воспитываются в приёмных семьях, а не в интернатах. При этом количество детей-сирот с каждым годом сокращается. Это результат чёткой работы: школы приёмных родителей, контроль опеки, регулярные отчёты, выплаты, предоставление жилья. Всё это системные меры, и они работают. Но у любой системы есть границы. И есть задачи, которые она закрыть не может. Простой пример: пара прошла школу приёмных родителей, готова к усыновлению, система свою задачу выполнила. А дальше люди остаются одни со своими сомнениями, с кипой документов, с поиском ребёнка, со страхом: «А справимся ли мы?»

– То, что делаем мы – это как раз вне системы. Мы заполняем нишу, о которой часто забывают, ведь самый тяжелый период, когда страх и вопросы есть, а сообщества, которое поддержит, уже нет. И этот период важный: многие семьи после школы так и не выходят на приёмное родительство, не потому, что не хотят, а потому что некому их поддержать в момент сомнений, – говорит руководитель социального центра помощи детям с трудной жизненной ситуацией и приёмным семьям «Иоанновский дом» Нелли Бойкова.

Проект «Иоанновский дом», который реализуется при поддержке гранта губернатора Ленинградской области, как раз и создан, чтобы этот мост пройти вместе с будущей семьёй. Здесь помогают кандидатам в приёмные родители в самый уязвимый период: от окончания школы до того момента, когда ребёнок уже дома. Консультации психолога, юридическая поддержка, живое общение с теми, кто уже прошёл этот путь – всё это работает как «страховочная сетка».

Но и после того, как ребёнок переступает порог нового дома, трудности не заканчиваются, особенно в первый год адаптации. Приемная семья какое-то время остается «под присмотром» системы, но это больше оценка функций: безопасности, комфорта, финансов. А вот психологическое состояние родителей часто остается за кадром.

- Говорить о сложностях – это равносильно признать себя плохим родителем. И о сложностях не говорят, а они становятся только тяжелее, - добавляет Нелли Бойкова. – Поэтому мы предлагает другое: пространство, где можно безопасно проговорить свои трудности, не боясь осуждения. Где поймут, что «не может быть легко» – это нормально. Где поддержат не количеством консультаций «по нормативам», а столько, сколько нужно. Ведь все семьи разные, кому-то нужен один звонок и всё наладится. А кого-то нужно вести два года. Родители разные, детки разные, ситуации разные.

В этом и есть главная ценность НКО-проектов: у них есть свобода, которой лишены государственные структуры. К примеру, одна из важных частей работы «Иоанновского дома» – общие праздники: Рождество, Пасха, Троица, Масленица. На первый взгляд, простые привычные мероприятия, но для приёмных семей это нечто большее. Праздник создаёт атмосферу, и когда новая семья собирается вместе с другими, они видят, что не одиноки. Важно и то, что на эти праздники приходят не только приёмные семьи, но и обычные. Люди видят: приёмное родительство – это не про героизм и сверхспособности.

– Благодаря гранту мы имеем возможность действовать вне системы, Это такое вот «штучное производство», ручная работа. Обогреть, посмотреть, быть внимательным к каждому, – говорит Нелли Бойкова.

Проект рассчитан на срок с 1 апреля 2026 года по 6 марта 2027 года. Но сам Центр, конечно, не заканчивается вместе с грантом. Работа в любом случае продолжится, ведь сейчас приемным родителям именно такая поддержка особенно нужна. Сегодня в детских домах остаются в основном подростки от 12 лет и старше, которых боятся брать. И чем меньше поддержки у тех, кто всё же решается, тем выше риск так называемых «вторичных возвратов», когда семья не справляется и отдаёт ребёнка обратно.

– С поддержкой кризис можно пережить, а вот если ты одинок, легче отдать, потому что не справляешься. Мы не гонимся за количеством, даже измененная история одного ребенка – это изменённая история целого рода, – уверена Нелли Бойкова.