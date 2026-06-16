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Звезды16 июня 2026 11:00

Филипп Киркоров и Лариса Долина выступят на фестивале «Белые ночи» в Петербурге

Музыкальный форум пройдет 8 и 9 июля в Ледовом дворце
Юлия СТАЛИНА
Петербург этим летом вновь станет музыкальной столицей страны. Фото6 предоставлено организаторами

Петербург этим летом вновь станет музыкальной столицей страны. Фото6 предоставлено организаторами

Петербург этим летом вновь станет музыкальной столицей страны. 8 и 9 июля в Ледовом дворце пройдет легендарный фестиваль «Белые ночи», который более трех десятилетий объединяет популярных исполнителей и тысячи зрителей.

В этом году программа фестиваля рассчитана на два дня. 8 июля состоится шоу «Звезды Хайпа», в котором выступят яркие представители современной музыкальной сцены и блогосферы. На сцену выйдут Milana Star, Марьяна Локель, HOLLYFLAME, Бьянка, Анна Немченко, MARGO и другие артисты.

9 июля зрителей ждет концерт «Звезды Русского Радио». В этот вечер свои хиты исполнят Филипп Киркоров, Алсу, Лариса Долина, Ирина Дубцова, Artik & Asti, SEREBRO, Татьяна Куртукова, Александр Панайотов и другие популярные исполнители.

- За свою более чем 30-летнюю историю фестиваль, впервые прогремевший в 1992 году и официально зарегистрированный в Международной федерации фестивальных организаций, не раз покорял зрителей непревзойденным составом участников, яркой сценографией и продуманной драматургией, - рассказали организаторы.

Организаторами фестиваля выступают «Русское Радио» и телеканал РУ.ТВ. Мероприятие проходит при поддержке Министерства культуры России. По словам организаторов, каждый фестивальный день будет представлять собой отдельное масштабное шоу с собственной концепцией, сценографией и сценарной линией.

За свою историю фестиваль подарил зрителям множество ярких проектов — от творческих вечеров известных артистов до патриотических концертов и музыкальных спектаклей. В 2026 году организаторы обещают удивить публику новыми форматами и создать в Северной столице особую атмосферу белых ночей, музыки и праздника.