Филипп Киркоров и Лариса Долина выступят на фестивале «Белые ночи» в Петербурге

Петербург этим летом вновь станет музыкальной столицей страны. Фото6 предоставлено организаторами

Петербург этим летом вновь станет музыкальной столицей страны. 8 и 9 июля в Ледовом дворце пройдет легендарный фестиваль «Белые ночи», который более трех десятилетий объединяет популярных исполнителей и тысячи зрителей.

В этом году программа фестиваля рассчитана на два дня. 8 июля состоится шоу «Звезды Хайпа», в котором выступят яркие представители современной музыкальной сцены и блогосферы. На сцену выйдут Milana Star, Марьяна Локель, HOLLYFLAME, Бьянка, Анна Немченко, MARGO и другие артисты.

9 июля зрителей ждет концерт «Звезды Русского Радио». В этот вечер свои хиты исполнят Филипп Киркоров, Алсу, Лариса Долина, Ирина Дубцова, Artik & Asti, SEREBRO, Татьяна Куртукова, Александр Панайотов и другие популярные исполнители.

- За свою более чем 30-летнюю историю фестиваль, впервые прогремевший в 1992 году и официально зарегистрированный в Международной федерации фестивальных организаций, не раз покорял зрителей непревзойденным составом участников, яркой сценографией и продуманной драматургией, - рассказали организаторы.

Организаторами фестиваля выступают «Русское Радио» и телеканал РУ.ТВ. Мероприятие проходит при поддержке Министерства культуры России. По словам организаторов, каждый фестивальный день будет представлять собой отдельное масштабное шоу с собственной концепцией, сценографией и сценарной линией.

За свою историю фестиваль подарил зрителям множество ярких проектов — от творческих вечеров известных артистов до патриотических концертов и музыкальных спектаклей. В 2026 году организаторы обещают удивить публику новыми форматами и создать в Северной столице особую атмосферу белых ночей, музыки и праздника.