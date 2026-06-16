В Петербурге и Ленобласти стали активнее взыскивать долги с потребителей коммунальных услуг через суд. Фото: ООО «Петербургтеплоэнерго».

С начала 2026 года ООО «Петербургтеплоэнерго» во взаимодействии с региональной службой судебных приставов организовало 9 совместных рейдов в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Республике Карелия. Мероприятия затронули 117 неплательщиков за услуги отопления и горячего водоснабжения, чья совокупная задолженность превысила 10,8 млн рублей.

В ходе выездов приставы вручили должникам акты исполнительных действий, повестки о явке к приставу-исполнителю и платежные квитанции. Гражданам разъяснили, что по исполнительным листам будет обращено взыскание на все денежные средства, находящиеся на их банковских счетах. Погашение долга, как правило, производится через удержания из зарплаты, пенсий и иных доходов, при этом за должником сохраняется прожиточный минимум.

- Важно подчеркнуть, что по состоянию на июнь текущего года в судебном порядке с должников уже взыскано более 149 млн рублей с учетом пеней и госпошлины, - отметили в компании. - Всего же с января в судебные инстанции трех регионов направлено свыше 10,1 тыс. исковых заявлений на общую сумму 382,4 млн рублей, также включая пени и судебные издержки.

Лидером по количеству исков стал Петербург и Ленобласть — здесь подано 7,6 тыс. заявлений к физлицам на 228,9 млн рублей. В отношении местных юридических лиц — 235 исков на 75,7 млн рублей. В Карелии зафиксировано 2,2 тыс. обращений в суд к гражданам на сумму 122,1 млн рублей и 269 — к организациям на 153,6 млн рублей.

- Просроченный долг грозит арестом счетов и имущества, временным ограничением выезда за рубеж, а также запретом на регистрационные действия с недвижимостью и транспортом. Кроме того, наличие задолженности может стать причиной отказа в оформлении субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг, - отметили в компании.

КСТАТИ

Оплатить счета без комиссии можно дистанционно - через личный кабинет на официальном сайте «Петербургтеплоэнерго», или лично в клиентском центре по адресу: Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 266, лит. О.