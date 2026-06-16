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Общество16 июня 2026 12:51

Смольный поднял стоимость подарочного комплекта новорожденным в 2027 году

В Петербурге увеличат стоимость подарка для новорожденных
Маргарита СУРИНА
На начало 2026 года стоимость подарка от города для малышей составляет 17 тысяч рублей

На начало 2026 года стоимость подарка от города для малышей составляет 17 тысяч рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 2027 года в Петербурге изменится стоимость подарка, который город дарит семьям с новорожденными детьми. Об этом стало известно из распоряжения Комитета по экономической политике. На данный момент стоимость подарка от города для малышей составляет 17 тысяч рублей. Теперь в соответствии с постановлением правительства Петербурга, с 2027 года цена увеличится до 18 тысяч рублей.

- Изменения закреплены в постановлении правительства Санкт-Петербурга от 23 мая 2024 года № 365 «О мерах по дополнительной социальной поддержке, связанной с финансированием расходов на подарочный комплект детских принадлежностей для новорожденного», - сказано в документе. Также в приложении к этому постановлению указано новое значение стоимости подарка.

Семьи, ожидающие пополнения в 2027 году, смогут получить более дорогой подарок от города. Решение направлено на улучшение условий для молодых семей и поддержку рождаемости в Петербурге.

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