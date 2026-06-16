Смольный поднял стоимость подарочного комплекта новорожденным в 2027 году

На начало 2026 года стоимость подарка от города для малышей составляет 17 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 2027 года в Петербурге изменится стоимость подарка, который город дарит семьям с новорожденными детьми. Об этом стало известно из распоряжения Комитета по экономической политике. На данный момент стоимость подарка от города для малышей составляет 17 тысяч рублей. Теперь в соответствии с постановлением правительства Петербурга, с 2027 года цена увеличится до 18 тысяч рублей.

- Изменения закреплены в постановлении правительства Санкт-Петербурга от 23 мая 2024 года № 365 «О мерах по дополнительной социальной поддержке, связанной с финансированием расходов на подарочный комплект детских принадлежностей для новорожденного», - сказано в документе. Также в приложении к этому постановлению указано новое значение стоимости подарка.

Семьи, ожидающие пополнения в 2027 году, смогут получить более дорогой подарок от города. Решение направлено на улучшение условий для молодых семей и поддержку рождаемости в Петербурге.

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