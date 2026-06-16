На Дворцовой площади построят «Город мечтателей»: Раскрыта концепция праздника выпускников

Выпускников перенесут в атмосферу знакомых каждому школьных дворов Петербурга, где зарождаются дружба, Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Организаторы праздника выпускников раскрыли концепцию концертной программы, которая пройдет 27 июня на Дворцовой площади Петербурга. В этом году центральной темой «Алых парусов» станет мечта и путь человека к ее осуществлению.

По задумке режиссеров, Дворцовая площадь превратится в символический «Город мечтателей» - пространство, где каждый выпускник сможет почувствовать себя не просто зрителем, а полноценным участником большого действия. Концерт расскажет историю взросления, выбора жизненного пути и веры в собственные силы.

Одной из особенностей праздника станет единое сценическое пространство. Сцена ведущих будет объединена с основной площадкой, а действие охватит практически всю территорию Дворцовой площади.

- Фактически ее превратится в единый комплекс. Ведущие станут полноценными участниками концерта на всем его протяжении, - рассказал художественный руководитель и главный режиссер концертной части праздника Феликс Михайлов.

Праздник начнется со «Школьной истории». Выпускников перенесут в атмосферу знакомых каждому школьных дворов Петербурга, где зарождаются дружба, первая любовь и мечты о будущем.

По словам режиссера-постановщика Татьяны Трошневой, этот блок напомнит о самых важных моментах школьной жизни и покажет, что мечта сопровождает человека на протяжении всего пути.

Далее зрителей ждут истории людей из разных регионов России, которые когда-то также стояли на пороге взрослой жизни. Герои нашего времени поделятся своим опытом и расскажут о возможностях, которые открываются перед молодым поколением.

Особое место в программе займут интерактивные элементы. Выпускники, их родители и гости праздника смогут принять участие в массовых сценах и «народном караоке», став частью общего действия.

Кульминацией концерта станет символическое строительство корабля - от детского рисунка до большого парусника, готового отправиться в плавание. Этот образ подчеркнет главную идею праздника: мечты становятся реальностью благодаря человеку, который не боится идти вперед.

Одной их традиционных частей программы праздника будет концерт. Каждый год с главной сцены на Дворцовой поздравляют выпускников звезды российского шоу-бизнеса. Пока что имена артистов не объявлялись. В разные годы хедлайнерами «Алых парусов» была Надежда Кадышева, группа «Руки вверх». Алсу, Люся Чеботина и Ваня Дмитриенко. Также в секрете остаются и ведущие. В прошлом году Дмитрий Хрусталев и Дарья Блохина.

Напомним, праздник «Алые паруса» был возрожден в 2005 году. Сегодня он считается одним из самых масштабных и узнаваемых событий для выпускников не только в России, но и далеко за ее пределами.

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