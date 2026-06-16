В Петербурге официально, но временно ограничили продажу более 10 литров бензина на АЗС в одни руки. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Смольном официально заявили, что на АЗС в Петербурге ввели ограничение на продажу топлива. По данным на 16 июня, на заправках можно купить не более 100 литров на один автомобиль. В городском Комитете по энергетике сообщили «КП-Петербург», что эта мера временная и ее ввели для профилактики.

Напомним, волнение среди автомобилистов Северной столицы началось на прошлой неделе – водители жаловались на то, что на АЗС «Татнефть» продавали не более 20 литров топлива в одни руки. Вслед за этим в соцсетях горожане писали о том, что на других заправках не дают налить бензин в канистры. Однако до строгих лимитов в 20 литров, как у «Татнефти», никто из других крупных или местных компаний не опускался. Разве что ходили слухи про ограничение до 50 и 100 литров. Сейчас власти поставили точку в этом вопросе.

- Мониторинг объемов моторного топлива на городских нефтебазах осуществляется регулярно, - рассказали «КП-Петербург» в Комитете по энергетике и инженерному обеспечению. – На три крупнейшие вертикально интегрированные нефтяные компании («Лукойл», «Роснефть» и «Газпромнефть». – Прим.ред.) приходится более 70 процентов розничных продаж топлива в Петербурге. На АЗС этих сетей продажа бензина осуществляется в штатном режиме, без значимых ограничений. Введение временного правила на отпуск объема моторного топлива – до 100 литров на одну машину – носит профилактирующий характер и направлен на предотвращение злоупотреблений.

Для подавляющего большинства автомобилистов, считают в Смольном, мера не является ограничительной, поскольку 100 литров – объем с достаточно большим запасом. Но что случилось с «Татнефтью» и рядом других более «скромных» АЗС?

- Локальные ограничения на некоторых АЗС связаны с текущей логистикой. По состоянию на 16 июня 2026 года, ситуация с поставками топлива на заправки Петербурга оценивается как стабильная, - добавили в профильном комитете.

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