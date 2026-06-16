«Это войдет в историю»: В Ботаническом саду Петербурга распустилась «Царица ночи»

В этом году одновременно распустились 12 бутонов. Фото: t.me/botsad_spb_official

Это событие ждут весь год и оно считается редким природным явлением. А вечером 16 июня в Ботаническим саду Петербурга случилось настоящее чудо – распустилась легендарная «Царица ночи». Да еще и не одна. Нынешнее цветение стало по-настоящему историческим: одновременно раскрылись сразу 12 крупных бутонов редкого кактуса Селеницереуса крупноцветкового.

Сотрудники сада не скрывали восторга.

- Началось! Сегодняшнее цветение войдет в историю! - сообщили они в момент раскрытия первых цветков.

Белоснежные цветы диаметром до 30 сантиметров раскрылись с наступлением сумерек и наполнили оранжерею насыщенным ароматом с нотками ванили и жасмина. Увидеть такую красоту можно было лишь несколько часов: к утру цветки начинают увядать.

Цветение длится всего одну ночь, а к утру бутоны увядают. Фото: t.me/botsad_spb_official

«Царица ночи» считается одной из самых необычных представительниц семейства кактусовых. В природе растение встречается в тропических регионах Америки, а его цветение происходит всего раз в году и длится лишь одну ночь.

Редкое зрелище традиционно собирает множество посетителей. Петербуржцы и гости города могут воочию увидеть явление, которое многие ботаники называют одним из самых эффектных в мире растений. По словам сотрудников сада, нынешнее цветение стало одним из самых масштабных за последние годы.