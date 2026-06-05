Жара продолжает набирать обороты: Синоптик Леус о погоде в Петербурге на 5 июня

Термометры в городе покажут от +26 до +28 градусов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Воздух в Петербурге с каждым днем прогревается все больше. К концу рабочей неделе столбики термометров и вовсе приблизятся к 30-градусной жаре и заметно превысит климатическую норму для начала июня, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

- В пятницу, 5 июня, город окажется под влиянием гребня высокого давления, который придет с востока. Небо будет облачным с прояснениями, осадки не ожидаются, - написал синоптик в своем telegram-канале.

Термометры в городе покажут от +26 до +28 градусов. В Ленинградской области воздух прогреется до +23…+28. Ветер южный, его скорость составит 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление изменится мало и остановится на отметке 762 миллиметра ртутного столба - это немного выше обычного.

В субботу, 6 июня, осадков тоже не предвидится. Только поздним вечером местами возможен небольшой дождь. Ночью температура опустится до +16…+18 градусов, днем снова будет тепло - столбики термометров поднимутся до +26…+28.

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