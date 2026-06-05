Вход в вестибюль «Пионерской» будут закрывать по вечерам с 8 июня по 21 августа

Вход на станцию метро "Пионерская" будут закрывать по будням в час пик до 21 августа. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив).

Почти три месяца придется терпеть неудобства пассажирам станции метро «Пионерская» в Петербурге. С 8 июня по 21 августа вход в вестибюль будут закрывать по вечерам. Причина в капитальном ремонте эскалатора. В метрополитене составили точный график всех ограничений:

- С 8 июня по 21 августа включительно по рабочим дням с 07:30 до 09:00 вход в вестибюль «Пионерской» будет ограничен, а с 17:10 до 19:10 - полностью закрыт для пассажиров. Кроме того, 4 и 5 июля вестибюль будет закрыт для входа целый день, - предупредили в пресс-службе петербургской подземки.

В метрополитене уточнили, что при необходимости они могут корректировать указанное выше расписание, в частности, менять интервал времени для ограничения потока людей на выход. Подземка просит пассажиров заранее планировать свой маршрут поездок этим летом.

Ранее «КП-Петербург» писала, что более 700 новых вагонов будут работать в метро Петербурга до 2035 года.

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