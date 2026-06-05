«Она меня спровоцировала»: Сталкер-инвалид 14 лет следил за девушкой и угрожал убить ее и маленькую дочь

Киберсталкер признал вину частично и перевел стрелки на жертву. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Приозерске осудили инвалида-колясочника Валерия Туаршева, который почти год преследовал свою знакомую, угрожал ей и ее ребенку, а потом еще и нарвался на уголовное дело за наркотики. Суд приговорил его к полутора годам условно, крупному штрафу и принудительному лечению у психиатра.

Фото: t.me/ostorozhno_spb

Как рассказали в telegram-канале адвокатского проекта «Травмпункт», неадекват познакомился с девушкой еще в 2011 году. Тогда между ними ничего серьезного не было. Девушка вышла замуж, родила дочь и уже ждала второго ребенка. Все 13 лет Турашев следил за жизнью жертвы, но не напоминал о себе. Решившись написать снова, он получил отказ и начал угрожать - самой женщине и ее ребенку.

С 1 сентября 2024 года по 21 мая 2025 года мужчина звонил, писал в соцсетях и мессенджерах, обещал расправиться. При этом способы выбирал самые изощренные: обваривание кипятком, сожжение, расчленение и прочее. Свои намерения он подкреплял личными данными членов семьи и их маршрутами. Всего подобных сообщений насчитали 179 штук. Женщина серьезно воспринимала каждое из них и боялась за свою жизнь.

Особо пугающим поступком стало создание фейкового аккаунта от имени жертвы в Telegram-канале, где состояла потерпевшая и больше тысячи подписчиков. Там Турашев написал: «Я выверну тебя кишками наружу за ложь твою предо мною, ты оглохнешь от ужаса».

Когда мужчину задержали, у него нашли больше 40 граммов растительного наркотика. В отношении него возбудили два уголовных дела: за угрозу убийством и за хранение наркотиков.

Фото: t.me/ostorozhno_spb

- Киберсталкер признал вину частично и заявил, что потерпевшая сама его провоцировала или вела себя «неправильно», - рассказали юристы проекта «Травмпункт». Потерпевшая его версию не подтвердила и заявила, что даже никогда не состояла с ним в романтических отношениях.

Суд учел у обвиняемого наличие психиатрического заболевания и назначил наказание в виде полутора лет лишения свободы условно. Также мужчину лишили права администрировать сайты на два года, обязали выплатить жертве 100 тысяч рублей и отправили на лечение.

К слову, это не единственная жертва Валерия Туаршева. Ранее «КП-Петербург» уже писала, как сталкер преследует петербурженок, в том числе и журналисток, уверенный в своей безнаказанности.

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