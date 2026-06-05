Талантливые петербургские школьники займутся наукой в лаборатории «Газпром нефти»

Фото: пресс-служба «Газпром нефти».

На полях Петербургского международного экономического форума-2026 «Газпром нефть» и петербургский региональный центр работы с одаренными детьми «Академия талантов» заключили партнерское соглашение сроком на пять лет.

Это позволит призерам и победителям школьных олимпиад по химии и физики проходить практику в центре промышленных инноваций компании. Данная инициатива реализуется в рамках общероссийской программы «Школы – ассоциированные партнеры Сириуса». Её задача — объединять ведущие образовательные учреждения с высокотехнологичным бизнесом.

Начиная с сентября 2026 года ученики 7–11 классов получат возможность приезжать на практические занятия в Особую экономическую зону Петербурга, где расположены лаборатории «Газпром нефти» для тестирования и испытаний.

Генеральный директор центра промышленных инноваций «Газпром нефти» Михаил Решетов рассказал, что ученые компании постоянно ищут способы открывать в углеводородах новые полезные качества и создавать продукты, которые улучшают жизнь людей, делают отрасли экологичнее и эффективнее. Именно в этом центре, например, разработали инновационную технологию превращения использованного фритюрного масла в компоненты для авиационного биотоплива. По словам Михаила Решетова, ребята собственными глазами увидят здесь работу современного оборудования и поймут, какой путь проходят инновации от идеи до полноценного внедрения в производство.

Фото: пресс-служба «Газпром нефти».

Ректор корпоративного университета «Газпром нефти» Илья Дементьев сообщил, что «Академия талантов» присоединится к их корпоративному сообществу «Лига школ». В настоящее время содружество объединяет 28 учебных заведений и более девяти тысяч учащихся по всей стране. Для школьников это открывает новые образовательные траектории и карьерные горизонты в высокотехнологичной индустрии.

Директор «Академии талантов» Егор Киреев подчеркнул, что сегодня крайне важно выстраивать прочную связку между образовательной системой и технологическим сектором. Современное образование, по его мнению, должно быть нацелено на решение реальных вызовов российской экономики. Он также выразил уверенность, что сотрудничество Академии, центра промышленных инноваций «Газпром нефти» и экосистемы «Лиги школ» позволит интегрировать в деятельность регионального центра поддержки одаренных учеников отраслевую экспертизу, передовые инженерные практики и актуальные технологические задачи в сфере нефтепереработки и нефтехимии.