На остальных 17 водоемах качество воды не соответствует нормам. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Только один водоем в Петербурге признали пригодным для купания в 2026 году. где можно купаться в Санкт-петербурге летом 2026 года рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти. Ведомство провело мониторинг качества воды в рекреационных зонах и поделилось списком, одобренным Роспотребнадзором. Результаты показали, что лишь один водоем в городе соответствует гигиеническим нормативам.

- По состоянию на 4 июня 2026 года, из 24 взятых проб воды только одна соответствовала нормам. Это проба, взятая на Ольгинском водоеме в Выборгском районе, - объяснили в пресс-службе ведомства.

Остальные 23 пляжа в Петербурге признаны непригодными для купания. Среди них: Суздальские озера, Финский залив (пляжи Курортного и Кронштадтского районов), озеро Разлив, река Ижора, Колонистский пруд и другие.

В Ленинградской области ситуация чуть лучше. Из 20 контрольных зон три пляжа соответствуют нормативам. Они находятся в Приозерском районе: озеро Ратное в Кузнечном, озеро Снетковское в Ларионовском и озеро Петровское в поселке Петровское.

На остальных 17 водоемах качество воды не соответствует нормам. Роспотребнадзор не рекомендует посещать зоны рекреации с несоответствующей гигиеническим требованиям водой.

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