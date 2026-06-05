Педагог начальных классов из Петербурга стал лицом федеральной кампании «Учитель навсегда»

Петербургский учитель Алексей Чибитько представляет федеральную кампанию «Учитель навсегда».

Учитель начальных классов №93 Пушкинского района Санкт-Петербурга Алексей Чибитько стал лицом федеральной рекламной кампании «Учитель навсегда», которая стартовала в России. Сам Андрей Сергеевич признался, что для него это большая ответственность, но он вдохновлен, что сможет воодушевить новых талантливых педагогов прийти в школу.

Сам Чибитько - выпускник Санкт-Петербургского государственного института психологии и социальной работы - работает в школе №в 93 Пушкинского района со дня ее открытия в 2015 году, и за эти годы прошел блестящий путь от студента до заместителя директора по учебно-воспитательной работе и педагога-наставника.

Учитель принимает активное участие в различных конкурсах и жизни петербургского педагогического сообщества. В 2025 году Алексей Чибитько стал призером Всероссийского профессионального конкурса «Первый учитель» и вошел в тройку лучших учителей начальных классов Российской Федерации. Дважды (в 2025-м и 2026-м годах) удостоился звания лауреата Всероссийского конкурса «Педагогический дебют» в номинации «Педагог-наставник». В настоящее время Чибитько входит в состав Совета наставников при Министерстве просвещения Российской Федерации и Всероссийского сообщества наставников просветителей Санкт-Петербурга, является советником Министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

- Оглядываясь назад, понимаю, что мой профессиональный путь не был случайным выбором. Корни моего призвания уходят глубоко в семью, - признается педагог. - Моя мама, Тамара Алексеевна, учитель начальных классов с двадцатилетним стажем. Мой дед, Алексей Анисимович, был учителем истории. Именно дедушка, глядя на меня, произнес слова, ставшие для меня жизненным камертоном: «Иди туда, где тебе будет всегда интересно, где ты будешь созидать!». Я понял, что хочу не просто передавать знания, а создавать пространство, в котором каждый ребенок сможет раскрыться.

Площадкой кампании «Учитель навсегда» стал навигатор возможностей педагогического образования в России «Будьучителем.рф».

И Алексею Сергеевичу это прекрасно удается. Лучшее доказательство этому - слова детей, которые рассказывают дома о замечательном учителе.

- Для меня было удивлением, когда моя дочь, которая категорически не хотела слушать исторические факты от родителей, теперь сама взахлеб рассказывает нам о Великой Отечественной и Петре Первом. Это значит одно - учитель смог заинтересовать! Пробудить интерес к учебе, который теперь с ними на всю жизнь!», - призналась мама ученицы начальной школы Анастасия Вагайцева.

КСТАТИ

Сегодня профессия учителя переживает ренессанс, возвращая себе статус самой важной и уважаемой в обществе. Так, по итогам приемной кампании 2025 года конкурс на бюджетные места по педагогическим направлениям подготовки в педагогических вузах Минпросвещения России составил 12 заявлений на 1 бюджетное место. В российских школах сегодня работает более 346 тысяч учителей в возрасте до 39 лет, что составляет 32,5% от общего числа педагогов.

Интерес к педагогическому образованию наблюдается и в Петербурге. Четверть всех учителей – это молодые специалисты до 35 лет. Ежегодно в школы города приходят свыше 800 молодых педагогов. По результатам приемной кампании 2025 года в РГПУ им. А.И. Герцена конкурс на новые программы бакалавриата составил от 4 до 57,9 человека на место, магистратуры – от 3,1 до 23,7 человека на место.