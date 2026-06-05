Рэпер Icegergert записал гимн для Федерации бокса Петербурга

Для Icegergert эта работа оказалась личной. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

У Федерации бокса Петербурга появился собственный гимн, а автором текста и исполнителем стал петербургский рэпер Георгий Гергерт, известный как Icegergert. Композиция называется «Гимн федерации», музыку написал саунд-продюсер Frontyard.

- Приведи на ринг, я хочу подраться, - поет рэпер.

Для Icegergert эта работа оказалась личной - раньше он работал в одном из залов городской федерации бокса. Он также рассказывал, что с детства занимается самообороной.

Ранее, в декабре 2025 года, рэпера оштрафовали в Москве на 2 тысячи рублей пропаганду экстремизма. Поводом стала фраза, которую он произнес на концерте, лингвисты сочли ее связанной с криминальной субкультурой. Icegergert извинился, заявил, что не поддерживает запрещенные организации, и объяснил случившееся алкоголем.

Георгий Гергерт учился в Суворовском училище и Военмехе, с детства живет в Петербурге. Его трек «Наследие» стал самой популярной песней прошлого лета.

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