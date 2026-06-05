СКА выкупил «СКА Арену» и вернется на стадион в сезоне КХЛ 2026/2027

СКА приобрел "СКА Арену" при поддержке "Газпрома". Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

СКА возвращается на «СКА Арену». Хоккейный клуб на полях ПМЭФ-2026 выкупил 100 процентов уставного капитала владельца стадиона, расположенного у временно закрытой на реконструкцию станции метро «Парк Победы». СКА поблагодарил за «подарок» Алексея Миллера.

- Впервые за 80 лет клуб приобрел свой дом – современный, самый вместительный в мире, построенный по самым передовым технологиям выдающимися российскими архитекторами и дизайнерами, самый безопасный и самый гостеприимный, - отметили в пресс-службе СКА.

По информации хоккейного клуба, «СКА Арена» почти не будет простаивать в новом сезоне КХЛ 2026/2027 – там останутся играть и «Шанхайские драконы». Напомним, в сезоне КХЛ 2025/2026 СКА выступал в «Ледовом дворце», а на «СКА Арене» был именно китайский клуб, президентом которого недавно стал Илья Ковальчук. На протяжении минувшего сезона обе команды подкалывали друг друга в соцсетях, соревнуясь, кто из них является ведущим клубом Петербурга. Впрочем, сейчас разговоры сошли на нет, да «Шанхай» попрощался почти со всеми ведущими игроками.

Еще раньше, когда СКА возглавлял Роман Ротенберг, к «СКА Арене» были претензии по вопросам безопасности, из-за чего переезд задержался. В частности, на стадионе ночью летом 2024 года случился крупный пожар, тогда никто не пострадал.

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