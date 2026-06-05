В любом общественном транспорте Петербурга можно будет оплатить проезд по биометрии

Ожидается, что это позволит сделать общественный транспорт более удобным. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В любом общественном транспорте Петербурга можно будет оплатить проезд по отпечатку пальца. На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-26) подписали о внедрении биометрических технологий в систему оплаты проезда в Северной столице. Инициативу поддержал губернатор Александр Беглов.

В рамках этого проекта все виды общественного транспорта в Петербурге получат возможность оплаты проезда с использованием биометрических данных. Это означает, что в будущем пассажиры смогут оплачивать проезд, используя свои биометрические данные, например, отпечаток пальца или распознавание лица.

- Активно развивается в области цифровизации транспортной инфраструктуры, и сотрудничество с передовыми подразделениями Сбербанка в сфере IT играет ключевую роль. Внедрение биометрических технологий является важным этапом в цифровой трансформации городского транспорта, - рассказал губернатор Александр Беглов.

Кроме этого, цифровая трансформация городского транспорта включает в себя: безналичную оплату, системы видеонаблюдения, интеллектуальное управление транспортными потоками. Ожидается, что это позволит сделать общественный транспорт более удобным и эффективным для пассажиров, а также повысить безопасность и прозрачность системы оплаты проезда.

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