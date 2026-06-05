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Общество5 июня 2026 14:12

В любом общественном транспорте Петербурга можно будет оплатить проезд по биометрии

Все виды общественного транспорта получат возможность оплаты проезда по отпечатку пальца
Маргарита СУРИНА
Ожидается, что это позволит сделать общественный транспорт более удобным.

Ожидается, что это позволит сделать общественный транспорт более удобным.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В любом общественном транспорте Петербурга можно будет оплатить проезд по отпечатку пальца. На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-26) подписали о внедрении биометрических технологий в систему оплаты проезда в Северной столице. Инициативу поддержал губернатор Александр Беглов.

В рамках этого проекта все виды общественного транспорта в Петербурге получат возможность оплаты проезда с использованием биометрических данных. Это означает, что в будущем пассажиры смогут оплачивать проезд, используя свои биометрические данные, например, отпечаток пальца или распознавание лица.

- Активно развивается в области цифровизации транспортной инфраструктуры, и сотрудничество с передовыми подразделениями Сбербанка в сфере IT играет ключевую роль. Внедрение биометрических технологий является важным этапом в цифровой трансформации городского транспорта, - рассказал губернатор Александр Беглов.

Кроме этого, цифровая трансформация городского транспорта включает в себя: безналичную оплату, системы видеонаблюдения, интеллектуальное управление транспортными потоками. Ожидается, что это позволит сделать общественный транспорт более удобным и эффективным для пассажиров, а также повысить безопасность и прозрачность системы оплаты проезда.

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