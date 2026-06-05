Средняя зарплата в Петербурге за март составила 133 тысячи рублей

Средняя заработная плата варьируется в зависимости от отрасли. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Средняя номинальная заработная плата по полному кругу организаций, включая субъекты малого предпринимательства, составила 133 739 рублей за март 2026 года в Петербурге. Такие данный предоставил Петростат. Реальная начисленная зарплата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в марте 2026 года составила 103,1 процента к уровню февраля 2026 года и 106,9 процента – к уровню марта 2025 года. Несмотря на инфляцию, реальная заработная плата выросла по сравнению с предыдущими периодами.

- Средняя заработная плата варьируется в зависимости от отрасли. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство достигли 81 640 рублей, добыча полезных ископаемых - 316 997 рублей, обрабатывающие производства - 138 086 рублей, а в строительстве 104 184 рубля. Заработная плата в этой отрасли также ниже среднего уровня, - сказано в статистике Петростата.

Также можно отметить высокие уровни заработной платы в таких отраслях, как деятельность воздушного и космического транспорта (211 779 рублей), финансовая и страховая деятельность (273 390 рублей), деятельность по операциям с недвижимым имуществом (93 563 рубля) и научные исследования и разработки (167 775 рублей).

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