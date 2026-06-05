В Петербурге передумали закупать 86 троллейбусов за 3,6 миллиарда рублей

Итоги конкурса подведут 23 июня. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

СПб ГУП «Горэлектротранс» объявил открытый конкурс на аренду 86 новых троллейбусов большого класса с низким уровнем пола. Начальная цена договора составляет 3,66 миллиарда рублей. Поставка троллейбусов будет осуществляться поэтапно с 31 августа 2026 года по 21 декабря 2026 года. Об этом стало известно на сайте госзакупок.

- Все троллейбусы должны быть новыми, российского производства и окрашены в корпоративные цвета предприятия, - сказано в документации. Также троллейбусы должны иметь автономный ход не менее 250 метров, иметь максимальную скорость 60 км/ч, пассажировместимость от 80 человек, наличие климат-контроля в салоне и кабине водителя, также необходима гарантия на пробег и защита от сквозной коррозии кузова на 12 лет и лакокрасочного покрытия на 5 лет.

Срок лизинга - 36 месяцев, после чего право собственности переходит к лизингополучателю. Заявки принимаются до 22 июня 2026 года на электронной платформе «ТЭК-Торг». Итоги конкурса подведут 23 июня.

Победителя определят по двум критериям: цена предложения (60 процентов) и квалификационные показатели участника (40 процентов).

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