В Петербурге устроили путешествие по эпохам

Кунсткамера и журнал "Вокруг света" подготовили масштабную иммерсивную инсталляцию. Фото: Вокруг Света

В рамках Петербургского международного экономического форума в музее Кунсткамера прошло торжественное мероприятие, посвящённое 165-летию одного из старейших просветительских изданий России - журнала «Вокруг света».

- Журнал «Вокруг света» и Кунсткамеру связывает общее стремление к просвещению, изучению мира и популяризации научного знания. На протяжении десятилетий сотрудники музея принимали участие в жизни издания в качестве авторов, консультантов и исследователей, а сам журнал стал важной частью российской научно-просветительской традиции, - отметил президент «Шкулев Холдинг» Виктор Шкулев.

Президент «Шкулев Холдинг» Виктор Шкулев и директор Кунсткамеры, этнограф и антрополог Андрей Головнев. Фото: Вокруг Света

Гости вечера — представители органов государственной власти, науки, культуры, бизнеса и медиа (около 300 человек) — совершили символическое путешествие сквозь ключевые эпохи, которые пережило издание за свою долгую историю.

Маршрут начинался в XIX веке — времени зарождения культуры путешествий, когда рассказы о дальних странах становились для читателей окном в большой мир. В пространстве «Кабинет редких писем» можно было подписать открытку себе в будущее или близким. Культурно-исследовательский проект «В поисках утраченного ковчега» подготовил специальную серию открыток и конвертов с авторскими орнаментами, созданными на основе архивных материалов. Рядом работала мастерская «Печать первооткрывателя», где гости создавали кожаные багажные бирки — символ экспедиций XIX века. Экспозиция «Взгляд в прошлое» рассказывала о великих русских исследователях и первопроходцах.

Затем гости перемещались в XX век — время стремительных перемен, научных прорывов и масштабных открытий. Центральным элементом этой зоны стала экспозиция архивных обложек журнала, наглядно демонстрирующая, как менялся визуальный язык издания, отражая ключевые события своей эпохи.

Выступление солиста Большого театра России Кирилла Сикоры. Фото: Вокруг Света

Финальная точка путешествия — XXI век, новые горизонты исследований и технологии, позволяющие увидеть мир иначе. Совместно с госкорпорацией «Роскосмос» была развёрнута экспозиция «Вокруг Света с Роскосмосом. Россия»: фотографии, сделанные российскими космонавтами с борта МКС, и спутниковые снимки, позволяющие взглянуть на знакомые ландшафты — от Ладожского озера и Кижей до Камчатки и Таймыра — с высоты сотен километров.

Тему научных открытий продолжили эксклюзивные экскурсии в Башню Кунсткамеры. Гости познакомились с историей академических экспедиций и кругосветных путешествий, а также увидели уникальный Готторпский глобус-планетарий — один из самых известных научных памятников своего времени.

Дополнили программу экспозиция платков-картин бренда «Русские в моде» дизайнера Нины Ручкиной («Русское сердце», «Сибирская коллекция Петра I», «Каменный цветок»), а также интерактивное пространство от эко-партнёра, посвящённое гармонии и здоровью.

Музыкальным акцентом вечера стало выступление солиста Большого театра России Кирилла Сикоры, а также проект «Хор на весь двор» — первый в России музыкально-социальный проект живого совместного пения, объединяющий тысячи людей в единый голос.