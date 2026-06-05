В Петербурге устроили путешествие по эпохам

В рамках Петербургского международного экономического форума в музее Кунсткамера прошло торжественное мероприятие, посвящённое 165-летию одного из старейших просветительских изданий России - журнала «Вокруг света».
- Журнал «Вокруг света» и Кунсткамеру связывает общее стремление к просвещению, изучению мира и популяризации научного знания. На протяжении десятилетий сотрудники музея принимали участие в жизни издания в качестве авторов, консультантов и исследователей, а сам журнал стал важной частью российской научно-просветительской традиции, - отметил президент «Шкулев Холдинг» Виктор Шкулев.
Гости вечера — представители органов государственной власти, науки, культуры, бизнеса и медиа (около 300 человек) — совершили символическое путешествие сквозь ключевые эпохи, которые пережило издание за свою долгую историю.
Маршрут начинался в XIX веке — времени зарождения культуры путешествий, когда рассказы о дальних странах становились для читателей окном в большой мир. В пространстве «Кабинет редких писем» можно было подписать открытку себе в будущее или близким. Культурно-исследовательский проект «В поисках утраченного ковчега» подготовил специальную серию открыток и конвертов с авторскими орнаментами, созданными на основе архивных материалов. Рядом работала мастерская «Печать первооткрывателя», где гости создавали кожаные багажные бирки — символ экспедиций XIX века. Экспозиция «Взгляд в прошлое» рассказывала о великих русских исследователях и первопроходцах.
Затем гости перемещались в XX век — время стремительных перемен, научных прорывов и масштабных открытий. Центральным элементом этой зоны стала экспозиция архивных обложек журнала, наглядно демонстрирующая, как менялся визуальный язык издания, отражая ключевые события своей эпохи.
Финальная точка путешествия — XXI век, новые горизонты исследований и технологии, позволяющие увидеть мир иначе. Совместно с госкорпорацией «Роскосмос» была развёрнута экспозиция «Вокруг Света с Роскосмосом. Россия»: фотографии, сделанные российскими космонавтами с борта МКС, и спутниковые снимки, позволяющие взглянуть на знакомые ландшафты — от Ладожского озера и Кижей до Камчатки и Таймыра — с высоты сотен километров.
Тему научных открытий продолжили эксклюзивные экскурсии в Башню Кунсткамеры. Гости познакомились с историей академических экспедиций и кругосветных путешествий, а также увидели уникальный Готторпский глобус-планетарий — один из самых известных научных памятников своего времени.
Дополнили программу экспозиция платков-картин бренда «Русские в моде» дизайнера Нины Ручкиной («Русское сердце», «Сибирская коллекция Петра I», «Каменный цветок»), а также интерактивное пространство от эко-партнёра, посвящённое гармонии и здоровью.
Музыкальным акцентом вечера стало выступление солиста Большого театра России Кирилла Сикоры, а также проект «Хор на весь двор» — первый в России музыкально-социальный проект живого совместного пения, объединяющий тысячи людей в единый голос.