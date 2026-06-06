На Смоленском кладбище находятся больше сотни могил друзей и знакомых Александра Пушкина. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Александр Пушкин был центром не только литературной, но и светской жизни Петербурга. Учеными написан целый том с перечислением имен тех, кто так или иначе соприкасался с великими поэтом. Память об этих людях сохранилась не только в книгах, но и на Смоленском православном кладбище, где даже спустя 200 лет можно найти могилы современников Александра Сергеевича. «КП-Петербург» прошлась по погосту вместе с историком-некрополистом Вячеславом Савицким в поисках могил друзей Пушкина.

- Только беглый поиск по архивам дает нам более 130 могил людей, которые были знакомы с поэтом, - рассказывает историк. - Кто-то из них лишь мельком встречался с Пушкиным, а кто-то был более близок, сохранилась переписка и сложные отношения.

1. Николай Хмельницкий

- Это героическая личность: во время войны 1812 года был адъютантом фельдмаршала Кутузова, участвовал в сражении при Бородино, дошел до Парижа. После отставки занялся писательской деятельностью, был довольно известным драматургом. Похоронен Хмельницкий у самой церкви - здесь очень дорогие места. В семейном захоронении вместе с ним покоятся его жена и сестра, - рассказывает историк.

Письмо Хмельницкому.

Несмотря на то что Николай Хмельницкий был серьезным военным, он увлекался поэзией, был одним из тех, кто первым услышал «Горе от ума» Грибоедова. С Пушкиным был знаком еще со времен учебы последнего в Царском Селе. Оба бывали на заседаниях Общества любителей словесности. Сохранилась занятная переписка между ними: Хмельницкий, будучи смоленским губернатором, просил у Пушкина несколько книг для местной библиотеки, на что Александр Сергеевич отправил извинительное письмо, что по условиям контракта с издателем экземпляров поэту не полагается, а купить их он не может. «Дороговизна книг не позволяет мне и думать о покупке», - извинялся поэт.

Могила Хмельницкого. Фото: Александр ДЫБИН. Перейти в Фотобанк КП

Кстати, как губернатор Смоленщины, Хмельницкий проявился себя неоднозначно: учредил библиотеку, поощрял благотворительность, но хозяйство запустил. После этого его сослали на пост губернатора в Архангельск, а потом и вовсе арестовали и на несколько месяцев заключили в Петропавловскую крепость, однако спустя четыре года следствия его полностью оправдали.

2. Александр Ананьин

Александр Ананьин отпевал Пушкина. Фото: Александр ДЫБИН. Перейти в Фотобанк КП

Переводчик, служивший в Морском министерстве. Он был другом Пушкина и даже присутствовал на отпевании поэта в церкви на Конюшенной площади. Ананьин несколько раз выручал Пушкина деньгами. В архиве нашлись письма авторства Александра Сергеевича, в которых он просит у знакомого взаймы. Оцените слог, как пишет Пушкин: «Вы изволили обнадежить меня, что около нынешнего времени можно мне будет получить от Вас еще 2000 р. По моему счету мне более 1500 р. не надобно. Смирдин готов в них поручиться. Буду ожидать ответа Вашего через городскую почту, если не угодно будет прислать его ко мне в город. Я живу на Черной речке, на Миллеровой даче. С истинным почтением и совершенной преданностью честь имею быть Вашим покорнейшим слугою».

Письмо Пушкина Ананьину.

3. Павел Юдин

Лицейский друг Пушкина. Жил в комнате № 6, а Пушкин в № 14. В 1815 году поэт написал стихотворение «Ты хочешь, милый друг, узнать мои мечты, желанья, цели», посвященное Юдину. И даже нарисовал его. Считается, что на лицейском рисунке «Продавец кваса» изображен именно Юдин. Интересно, что Павел Михайлович сделал карьеру, которая была уготована Пушкину: после лицея поступил в министерство иностранных дел и всю жизнь честно трудился, дослужившись до ранга действительного статского советника.

Павел Юдин дружил с Александром Пушкиным с лицея. Фото: Александр ДЫБИН. Перейти в Фотобанк КП

4. Николай Устрялов

Известный историк и преподаватель Петербургского университета. Причем он был историком официальным, поэтому ему позволяли работать в тайных архивах, которые остались от времен Петра Первого и Ивана Грозного. Пушкин тоже своего рода историк, оставивший нам исследование о пугачевском бунте. Они встречались у книгоиздателя Смирдина и даже могли оказаться соавторами.

Историк Устрялов знал Пушкина благодаря книгоиздателю Смирдину. Фото: Александр ДЫБИН. Перейти в Фотобанк КП

- Они вместе были на учредительном собрании «Энциклопедического лексикона» Адольфа Плюшара - это первая попытка выпустить в России энциклопедию наподобие Брокгауза и Эфрона, - рассказывает Савицкий, - но Пушкин не стал участвовать в этом проекте.

После этого собрания поэт оставил такую запись: «Я подсмотрел много шарлатанства и очень мало толку. Предприятие в миллион, а выгоды не вижу».

5. Яков Захаров

Профессор химии и академик. Когда родился Пушкин, ему было 34 года. Какая между ними связь? Оказывается, есть.

- На заседании академии наук, где решался вопрос, принимать ли туда Пушкина, именно Захаров, первый поднял руку за поэта. Под давлением его авторитета и другие начали поднимать руки, - отметил Вячеслав Савицкий.

Захаров поддержал Пушкина на заседании академии наук. Фото: Александр ДЫБИН. Перейти в Фотобанк КП

Кстати, и без Пушкина личность Захарова занятная. Он был одним из первых в России, кто полетел на аэростате. Сначала он соорудил установку для производства водорода, которым тогда заправляли шары, а потом и сам поднялся в небо над Петербургом. За несколько часов, что летел шар, Захаров успел провести несколько опытов на высоте.

6. Осип Петров

Оперный певец, выступавший в Мариинском театре. Сохранился исторический анекдот с участием обоих: «Во время спектакля сидевший рядом с Пушкиным зритель начал подпевать Петрову. Поэт выкрикнуло: «Что за глупец!» Сосед возмутился: «Это вы мне?» Пушкин ответил: «Разумеется, Петрову, он лишает удовольствия слушать вас!».

Осип Петров был оперным певцом из Мариинского театра. Фото: Александр ДЫБИН. Перейти в Фотобанк КП

Пушкин, любивший театр, был знаком с Петровым и точно присутствовал на премьере оперы «Жизнь за царя» Глинки. Петров исполнял партию Ивана Сусанина.

7. Анна Воробьева

Под одним надгробием с Петровым была похоронена и его супруга. Тоже оперная певица Анна Воробьева.

- Они поженились незадолго до премьеры «Жизнь за царя», и Глинка сделал им свадебный подарок - ввел в оперу партию мальчика Вани, которую исполняла Анна Воробьева. Изначально этого персонажа не было, - рассказывает историк. Их надгробие - это, по сути, кенотаф, потому что прах артистов перенесли в некрополь Александро-Невской лавры, но какой-то причине надгробие на Смоленском кладбище сохранили.

8. Андрей Лодий

Еще один оперный певец пушкинского времени. Он тоже был задействован в постановке «Жизнь за царя», где исполнял партию Собинина.

Здесь покоится Андрей Лодий. Фото: Александр ДЫБИН. Перейти в Фотобанк КП

9. Григорий Вилламов

Знатный вельможа, который был секретарем Павла Первого, а потом управляющим делами императрицы Марии Федоровны. С Пушкиным его связывает обед в честь чиновника и литератора Дмитриева. На этом обеде проводилась подписка (участники сбрасывались деньгами) на установку памятника Карамзину в Симбирске.

10. Артемий Вилламов

Сын Григория Ивановича. Декабрист, и этим все сказано. Пушкин сам чуть не стал декабристом. Что интересно: Артемий увернулся от кары Николая Первого и в отличие от большинства мятежников не был сослан в Сибирь. Император его помиловал.

Артемий Вилламов - сын знатного вельможи Григория Вилламова. Фото: Александр ДЫБИН. Перейти в Фотобанк КП

11. Алексей Давыдов

Вице-адмирал, был директором морского кадетского корпуса. Еще одна загадка в нашем списке: где Пушкин, а где адмирал? Однако светское общество в России было тесным - с Давыдовым Пушкин познакомился на приемах в Москве. Кстати, будущий адмирал оставил нелицеприятное воспоминание о будущей жене поэта Наталье Гончаровой. Одна из светских тусовщиц Ушакова писала брату, что Алексей Давыдов нашел, что Гончарова «должна быть глупенька».

Пушкин знал адмирала Давыдова по светским приемам в Москве. Фото: Александр ДЫБИН. Перейти в Фотобанк КП

12. Варвара Княжнина

Писатель и переводчица. Она была другом детства мамы Пушкина Надежды Осиповны, а потому наблюдала поэта с детства. Княжнина вместе с мужем Александром Княжниным похоронена недалеко от входа на кладбище. Он - герой войны 1812 года. В знаменитом бою за Шевардинский редут был ранен пулями в обе ноги. Кстати, на их надгробии есть очень редкие для православного кладбища масонские символы.

Варвара Княжнина. Фото: Александр ДЫБИН. Перейти в Фотобанк КП

На надгробии Княжниной есть масонские символы. Фото: Александр ДЫБИН. Перейти в Фотобанк КП

13. Владимир Бенедиктов

Поэт, который относился к стилю неистового романтизма. Пушкин встречался с ним на посиделках у Жуковского и на встречах петербургских поэтов. Бенедиктов даже посылал Пушкину свои стихи, которые солнце русской поэзии хвалило.

- Могила Бенедиктова утрачена: он был похоронен на Дворянской дорожке, но на ее месте построено хозяйственное здание, - отметил Савицкий.

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