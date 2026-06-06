«Рисуйте как Леонардо да Винчи»: Никас Сафронов дал мастер-класс школьникам и призвал не баловаться ИИ

Никас Сафронов после ПМЭФ-2026 провел мастер-класс для юных художников. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

После посещения ПМЭФ-2026 народный художник России Никас Сафронов приехал в Детскую школу искусств имени Бортнянского и впервые провел мастер-класс для учеников городских художественных школ. Не для взрослых, не для профильного комьюнити, а для подростков, которые еще только решают, идти ли в искусство всерьез.

Поговорили без галстуков и без пафосных речей. Получился откровенный разговор о том, что сейчас реально волнует начинающих: заменит ли нейросеть художника, как зарабатывать, если ты рисуешь, и зачем вообще этим заниматься в мире, где банан за шесть с половиной миллионов долларов называют искусством.

Искусственный интеллект в искусстве

Первое, о чем спросили школьники, – искусственный интеллект. Мол, если компьютер генерирует картинку за секунду, зачем мучиться с холстом и красками. Сафронов пояснил:

– Нейросети должны помогать, но они не должны заменять художника. Там нет жизни. Там все формально.

При этом сам он технологии использует активно. На выставке художника в Индии работали экраны с камерами: подходишь – видишь себя в кубизме или сюрреализме. Аватар на четырех языках приглашал зрителей посмотреть на экспозицию. Динамическая подсветка меняла восприятие картин. Но все это – инструменты, не более. Решения принимает человек, говорит Сафронов.

Сафронов привез с собой в детскую школу искусств свои недавние работы. Фото: Дарья ЧАУС.

«Научитесь рисовать как Леонардо и делайте что хотите»

Тема, которая шла красной нитью через всю встречу, – без нормальной базы художника нет. Сафронов напомнил фразу Дали: «Научитесь рисовать как Веласкес или Леонардо, потом делайте что хотите». И добавил от себя: хоть Шагал, хоть Уорхол, хоть Кандинский – у каждого была академическая основа. Уорхола, кстати, назвал «практически нашим», вспомнив про его поиски русских корней.

Про банан за шесть миллионов и чистый холст за миллион с лишним Никас высказался с иронией:

– Таких примеров очень много. Есть художники, которые вышивают на голом теле ткань, которую никто не видит. Эти шутки работают и приносят дивиденды.

Но для него это история не про путь молодого художника.

Мастер проверил навыки детей. Фото: Дарья ЧАУС.

Искусству нужен бизнес

Отдельно и без стеснения говорили про деньги. Сафронов прямо сказал:

– Бизнес и искусство неразрывно связаны.

Свою индийскую выставку, которую за месяц посмотрели 740 тысяч человек, он привел как пример того, что корпоративная поддержка позволяет делать проекты мирового уровня. Но тут же предупредил: зарабатывать – ок (выражаясь языком молодежи), вывозить деньги за рубеж – нет.

Отдельный блок посвятил культурной идентичности:

– Без русской культуры очень сложно. Искусство должно иметь национальную идентичность.

Что дальше

В планах художника – выставка в Швейцарии, проект в Ватикане и экспозиция в подцерковье Смольного собора в Петербурге, которая откроется уже в августе этого года.

Мастер-класс в школе Бортнянского стал частью социальных проектов экосистемы «Потенциал страны». До этого в «Петербургских сезонах» с молодежью встречался Игорь Бутман.

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