Воздух остынет после дождей, но осадков не будет: Синоптик Леус о погоде в Петербурге на 7 июня

Термометры в Петербурге покажут +20…+22 градуса. Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

Воздух в Петербурге остынет на 5-6 градусов из-за прошедших дождей, но осадков 7 июня не будет. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

- Ленинградская область в субботу окажется под влиянием холодного атмосферного фронта. Он медленно смещается на восток и принесет в регион кратковременные дожди и местами грозы, - рассказал Леус в своем telegram-канале.

Северную столицу этот фронт уже миновал, поэтому в городе будет спокойно: переменная облачность, без осадков. Но заметно похолодает - воздух остынет на 5-6 градусов по сравнению со вчерашним днем.

Термометры в Петербурге покажут +20…+22 градуса. В Ленинградской области будет от +18 до +23, местами до +26. Ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление изменится мало и составит 764 миллиметра ртутного столба - это выше нормы.

В понедельник, 9 июня, осадков не ожидается. Ночью похолодает до +11…+13 градусов, днем воздух прогреется до +23…+25.

Хотите узнавать самые важные новости Петербурга?

Подпишитесь на Telegram-канал «Комсомольская правда: СПб» или «Комсомольская правда: СПб» в мессенджере Max