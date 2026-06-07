«Китайский Булгаков»: Поклонники писателя Мо Янь чуть не подрались из-за автографа

На встречу с Мо Янь в Петербург приехали его поклонники и из других городов. Фото: Анна ГРЕНЬ. Перейти в Фотобанк КП

Давка в книжном магазине «Подписные издания» в Петербурге –такого не припомнит это культурное пространство. Поводом стал визит известнейшего (во всем мире) китайского писателя и Нобелевского лауреата 2012 года Мо Янь. По оценкам организаторов, собралось около тысячи человек, «взвинченные» люди толкались, ругались – лишь бы получить автограф литературного кумира. «Китайский Булгаков», - обсуждали в очереди. История могла повториться и на следующий день на Новой сцене Александринского театра, но на эту встречу, к счастью, пришло только 160 человек (столько вмещает зал) и то - по билетам.

Билеты на мероприятие продали буквально за пару часов. Фото: Анна ГРЕНЬ. Перейти в Фотобанк КП

- Один человек - одна книга, - строго командуют организаторы автограф-сессии. У знаменитого писателя очень плотный график.

График писателя расписан по минутам. С одной встречи он отправляется сразу на другую. Фото: Анна ГРЕНЬ. Перейти в Фотобанк КП

Встреча была организована по случаю премьеры спектакля по его роману «Устал рождаться и умирать» в Александринском театре.

- По сюжету зажиточный помещик перерождается на протяжении 50 лет в осла, свинью, собаку, обезьяну и других животных и, наконец, снова становится человеком. Одновременно с этим происходят изменения в китайском обществе, и мне было интересно посмотреть на все эти изменения глазами животного, - прокомментировал Мо Янь. - Но, разумеется, это история о человеке – его эмоциях и чувствах.

Автор раздает автографы, но на общение с поклонниками времени не хватает. Фото: Анна ГРЕНЬ. Перейти в Фотобанк КП

Это уже второй роман 71-летнего Мо Яня, который обрел сценическую жизнь в России: в 2023 году в Псковском театре драмы (филиале Национального драматического театра России - Александринского театра) состоялась премьера спектакля «Лягушки». Сам Мо Янь не видел эту постановку, но в ближайшие дни он попадет на нее в Москве.

Люди готовы часами стоять в очереди ради автографа. Фото: Анна ГРЕНЬ. Перейти в Фотобанк КП

- Единственное сожаление, что нет с нами сейчас Федора Достоевского – я бы его пригласил вместе посмотреть этот спектакль. Было бы интересно узнать, что он думает о китайском произведении, - фантазирует Мо Янь.

И да, российские писатели занимают в сердце Нобелевского лауреата особое место.

Одна из счастливиц. Фото: Анна ГРЕНЬ. Перейти в Фотобанк КП

- Есть у меня такая особенность: я читаю кусками, а не от начала и до конца. И вот, например, «Тихий Дон» я по этой причине читал довольно долго. В первую очередь - все, что касалось Аксиньи. И, честно говоря, я ее не понимал: «Ну как, Аксинья, у тебя же так все хорошо с Григорием, такая любовь, а ты сошлась и живешь с сыном помещика? Как-то не по-человечески». Но только спустя много лет, когда я перечитывал, я, наконец, понял… что у нее не было выбора. И то, что Михаил Шолохов в свои 20 с небольшим лет написал такое выдающееся произведение – это просто невероятно! Мы, современные писатели, только к 45-50 годам начинаем понимать человеческую душу, а ему в 20 лет удалось так хорошо понять русскую женщину!

Заветный автограф. Фото: Анна ГРЕНЬ. Перейти в Фотобанк КП

…В Китае идет немало российских спектаклей. Иногда это гастроли, иногда наши театры ставят российские пьесы. Я неоднократно смотрел Чеховский «Вишневый сад» и «Чайку». И это обстоятельство способствует как раз нашему хорошему пониманию и русской литературы и российского общества.

Сами китайцы господином Янь тоже восхищаются. Фото: Анна ГРЕНЬ. Перейти в Фотобанк КП

СПРАВКА «КП»

Мо Янь пишет в стиле «магический реализм». Нобелевскую премию по литературе он получил 10 декабря 2012 года в Стокгольме (Швеция). Кроме того, он стал первым китайским писателем, чьи книги на русском языке преодолели рубеж в 10 изданий, а его роман «Смерть пахнет сандалом» был отмечен российской литературной премией «Ясная Поляна».

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

Роман «Устал рождаться и умирать» Мо Янь написал за сорок три дня - и это четыреста девяносто тысяч иероглифов!