В сезоне-2025/26 фигурист отобрался на Олимпиаду в Италии и занял шестое место. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Участник Олимпийских игр 2026 года фигурист Петр Гуменник защитил диплом бакалавра в ИТМО. Гуменник выложил в соцсетях фото с воздушным шаром и надписью «бакалавр».

- Спортсмен обучался на направлении «Информатика и вычислительная техника», - поделился спортсмен.

Фото: Соцсети Гуменника

В сезоне-2025/26 фигурист отобрался на Олимпиаду в Италии и занял шестое место. Также он стал чемпионом страны и победителем Финала Гран-при России. Петру 24 года, он тренируется у Вероники Дайнеко в клубе Тамары Москвиной.

Кроме того, Гуменник оказался самым высокооплачиваемым фигуристом России. За сезон 2025/26 он заработал 11,58 млн рублей. Это вдвое больше, чем у ближайшей преследовательницы Алисы Двоеглазовой, у которой 5,57 млн рублей.

Гуменник не в первый раз доказывает, что спорт и учеба могут идти рука об руку, даже на олимпийском уровне.

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