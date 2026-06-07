Жителям Ленобласти запретили гулять в лесу между Большой Ижорой и Лебяжьем

Ограничения ввели с 6 июня и будут действовать до особого распоряжения. Фото: пресс-служба правительства ЛО

Жителей и гостей Ломоносовского района предупредили о запрете гулять по лесу между Большой Ижорой и Лебяжьем. Ограничения ввели с 6 июня и будут действовать до особого распоряжения.

- Не пытайтесь проникать за ограждения, воздержитесь от прогулок, сбора грибов и ягод в этой зоне. Также нужно предупредить детей и пожилых родственников о недопустимости нахождения в опасной зоне, - сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти.

Напомним, 6 июня беспилотники атаковали Петербург и Ленинградскую область. Губернатор Александр Дрозденко сообщил, что в регионе сбили 144 дрона. В Большой Ижоре загорелся объект Минобороны РФ. Пожар потушили, на месте работают группы разминирования. Из охранной зоны эвакуировали более 600 человек. В результате атаки в Петербурге пострадали три человека, в Ленобласти - четверо, включая ребенка.

Днем 7 июня Дрозденко уточнил, что работы по обезвреживанию взрывоопасных предметов продолжаются на автодороге и прилегающей железнодорожной ветке. Движение по дороге небезопасно, проводится разминирование. Пока саперы не закончат, дорога будет закрыта. При этом въезд в сами населенные пункты - Лебяжье и Большую Ижору - открыт.

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