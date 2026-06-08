Тепло и солнечно: Синоптик Леус о погоде в Петербурге 8 июня

Термометры в Петербурге покажут от +23 до +25 градусов. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В воскресенье, 8 июня, погоду в Северной столице будет определять барический гребень с запада. Петербуржцев ждет переменная облачность и полное отсутствие осадков. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

- Воздух прогреется на 3-4 градуса выше климатической нормы, - написал синоптик в своем telegram-канале.

Термометры в Петербурге покажут от +23 до +25 градусов. В Ленинградской области будет от +21 до +26. Ветер подует с северо-запада со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление начнет падать и остановится на отметке 761 миллиметр ртутного столба - это примерно соответствует норме.

Во вторник, 9 июня, погода изменится. Синоптики обещают кратковременный дождь и грозу. Ночью температура опустится до +13…+15 градусов, днем снова будет тепло - до +24…+26. Так что пока у петербуржцев есть еще один солнечный день, чтобы насладиться летом без зонтов.

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