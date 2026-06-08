Евгений Сокун был клавишником кавер-группы «Ностальгия». Фото: соцсети

Известный петербургский клавишник Евгений Сокун найден мертвым в Ленинградской области. О смерти 63-летнего музыканта сообщила пресс-служба группы «Ностальгия», где он был участником.

В первые дни лета Сокун отправился на рыбалку вместе с 61-летней женщиной. Оба пропали без вести. Позже на берегу водоема обнаружили машину и перевернутую лодку.

- Добровольцы и водолазы, прибывшие на место исчезновения, нашли тела пары утром 6 июня, - рассказали в пресс-службе водолазного отряда «Доброволец», которая занималась поисками пары.

Фото: АНО Водолазная группа «ДобротворецЪ»

Погибший был клавишником кавер-группы «Ностальгия». Помимо концертов, он занимался репетиторством и давал уроки музыки, игры на гитаре и фортепиано.

В 1989 году Сокун окончил Петрозаводское государственное музыкальное училище имени Раутио. Он был не только артистом и преподавателем, но и дирижером эстрадного оркестра.

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