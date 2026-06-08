5 июня на форте Константин открылось первое в Петербурге местное отделение Русского географического общества. Формально – церемония. По сути – возвращение Кронштадта в собственную историю.
Форт назван в честь первого председателя РГО великого князя Константина Николаевича. И именно отсюда, из Кронштадта, с XVIII века выходили все главные исследовательские экспедиции русского флота – от Крузенштерна до современных. Теперь у этого наследия появился постоянный адрес.
Отделение – не протокольная структура. Его инициаторами стали участники экспедиции «Гогланд», которые годами исследуют дно Финского залива, находят погибшие суда и поднимают артефакты. Они существуют как юридически оформленное местное отделение с председателем, планами и бюджетом.
В планах отделения – создать музей археологии залива прямо на территории форта. Для туристов это превращает прогулку по форту из развлечения в осмысленный маршрут.
Вице-президент РГО Кирилл Чистяков на церемонии объяснил, почему выбор пал именно на Кронштадт:
– Именно Кронштадт выступал тем центром, местом силы, откуда развивались многие проекты еще до создания Географического общества. Не было бы плавания Крузенштерна – как знать, был ли у нас повод собраться здесь под эгидой РГО.
По его словам, в Кронштадте формировались первые научные школы в области океанологии, гидрографии и гидрометеорологии. Новое отделение нужно, чтобы рассказывать об этом людям:
– Наличие отделения позволит информировать наших сограждан и гостей о том, какую ценность имеет вся эта история и что пополнение этих знаний должно продолжаться, – добавил Чистяков.
Форт становится не просто музейной площадкой, а действующим штабом тех, кто продолжает традицию.
Председатель Комитета по туризму Петербурга Евгений Панкевич привел цифры:
– Я прекрасно помню 2018 год: было 300 тысяч туристов. Сегодня – практически 5 миллионов в год. Огромная цифра, и это не предел, – рассказал Евгений Панкевич.
Поток вырос в 16 раз. Но просто завозить людей на флагштоки – недостаточно. Панкевич говорит прямо: нужна экспертиза:
– Нам нужно грамотно, четко выстраивать маршруты, чтобы продвигать среди молодежи. Кто, как не вы, поделится такой экспертизой? – обратился он к членам РГО.
Отделение на форте – это способ превратить туристический поток в осмысленных посетителей. Люди едут в Кронштадт не только ради вида, но и ради историй. РГО эти истории может рассказать профессионально.
Кронштадтское отделение РГО – рабочий инструмент. Для ученых – юридический статус и возможность координироваться с властями. Для туристов – новый, качественный контент вместо пустых прогулок. Для города – способ объяснить пятимиллионному потоку гостей, зачем сюда ехать.
– Кронштадт – место силы, – подвел итог Кирилл Чистяков.
Форт Константин теперь не только исторический памятник. Это штабная квартира для тех, кто знает, что делать с историей Балтики и как превратить ее в понятный, нужный продукт.