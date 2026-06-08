Инициаторами создания местного отделения РГО стали участники экспедиции "Гогланд". Фото: Историко-культурный комплекс «Форт Константин»

5 июня на форте Константин открылось первое в Петербурге местное отделение Русского географического общества. Формально – церемония. По сути – возвращение Кронштадта в собственную историю.

Форт назван в честь первого председателя РГО великого князя Константина Николаевича. И именно отсюда, из Кронштадта, с XVIII века выходили все главные исследовательские экспедиции русского флота – от Крузенштерна до современных. Теперь у этого наследия появился постоянный адрес.

Отделение – не протокольная структура. Его инициаторами стали участники экспедиции «Гогланд», которые годами исследуют дно Финского залива, находят погибшие суда и поднимают артефакты. Они существуют как юридически оформленное местное отделение с председателем, планами и бюджетом.

В планах отделения – создать музей археологии залива прямо на территории форта. Для туристов это превращает прогулку по форту из развлечения в осмысленный маршрут.

Кронштадт как место силы

Вице-президент РГО Кирилл Чистяков на церемонии объяснил, почему выбор пал именно на Кронштадт:

– Именно Кронштадт выступал тем центром, местом силы, откуда развивались многие проекты еще до создания Географического общества. Не было бы плавания Крузенштерна – как знать, был ли у нас повод собраться здесь под эгидой РГО.

Подписано соглашение о совместной деятельности отделения РГО и фонда "Люди моря". Фото: Дарья ЧАУС

По его словам, в Кронштадте формировались первые научные школы в области океанологии, гидрографии и гидрометеорологии. Новое отделение нужно, чтобы рассказывать об этом людям:

– Наличие отделения позволит информировать наших сограждан и гостей о том, какую ценность имеет вся эта история и что пополнение этих знаний должно продолжаться, – добавил Чистяков.

Форт становится не просто музейной площадкой, а действующим штабом тех, кто продолжает традицию.

Туристу на заметку

Председатель Комитета по туризму Петербурга Евгений Панкевич привел цифры:

– Я прекрасно помню 2018 год: было 300 тысяч туристов. Сегодня – практически 5 миллионов в год. Огромная цифра, и это не предел, – рассказал Евгений Панкевич.

Кронштадтское отделение стало первым местным отделением РГО в Санкт-Петербурге. Фото: Дарья ЧАУС

Поток вырос в 16 раз. Но просто завозить людей на флагштоки – недостаточно. Панкевич говорит прямо: нужна экспертиза:

– Нам нужно грамотно, четко выстраивать маршруты, чтобы продвигать среди молодежи. Кто, как не вы, поделится такой экспертизой? – обратился он к членам РГО.

Отделение на форте – это способ превратить туристический поток в осмысленных посетителей. Люди едут в Кронштадт не только ради вида, но и ради историй. РГО эти истории может рассказать профессионально.

Кронштадтское отделение РГО – рабочий инструмент. Для ученых – юридический статус и возможность координироваться с властями. Для туристов – новый, качественный контент вместо пустых прогулок. Для города – способ объяснить пятимиллионному потоку гостей, зачем сюда ехать.

Отделение РГО поможет развивать туристические маршруты в Кронштадте. Фото: Дарья ЧАУС

– Кронштадт – место силы, – подвел итог Кирилл Чистяков.

Форт Константин теперь не только исторический памятник. Это штабная квартира для тех, кто знает, что делать с историей Балтики и как превратить ее в понятный, нужный продукт.