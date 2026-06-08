Проект планировки для Ново-Адмиралтейского моста подготовят к ноябрю 2027 года

КГА приступило к разработке нового проекта. Фото: https://t.me/a_beglov

Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга объявил о начале работы над проектом Ново-Адмиралтейского моста. Распоряжение опубликовали на официальном сайте КГА. Проект планировки территории (ППТ) для новой переправы будет подготовлен АО «Дороги и мосты», которое входит в холдинг «Нацпроектстрой».

- Планируется, что проектная документация будет готова к 17 ноября 2027 года. В рамках разработки ППТ компания должна будет учесть интеграцию моста с набережной Лейтенанта Шмидта и транспортной сетью Адмиралтейского района, а также проработать решения, которые обеспечат безопасность судоходства под мостом, - сказано в документации.

К слову, на прошлой неделе на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-26) подписали соглашение между Смольным и АО «Группа компаний „Нацпроектстрой“» о проектировании новой переправы через Неву.

Кстати, этот же подрядчик в настоящее время занимается строительством Большого Смоленского моста и участвует в проекте высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург.

Хотите узнавать самые важные новости Петербурга?

Подпишитесь на Telegram-канал «Комсомольская правда: СПб» или «Комсомольская правда: СПб» в мессенджере Max