Расходы бюджета Петербурга превысили более 1,41 млрд рублей по итогам 2025 года

Это на 75,5 миллиардов рублей больше, чем в 2024 году. Фото: https://max.ru/korabelnikov_online

По итогам 2025 года бюджет Северной столицы достиг внушительной суммы в 1 475,6 миллиарда рублей. Это на 75,5 миллиардов рублей (5,4 процента) больше, чем в 2024 году. Об этом сообщил вице-губернатор Алексей Корабельников на заседании бюджетно-финансового комитета ЗакСа Петербурга.

- Доходы городской казны в 2025 году составили 1 410,5 миллиардов рублей. Это на 63,1 миллиарда рублей (4,7 процента) больше показателей 2024 года, - рассказал Корабельников. На заседании комитета также обсудили проект поправок в закон о налогах и сборах.

Как уточнил вице-губернатор, до 2030 года освободить от транспортного налога владельцев электромобилей и машин на природном газе. Кроме этого, ставки транспортного налога для автобусов и грузовиков мощностью более 200 л. с. планируют повысить. Изменение направлено на оптимизацию налоговых поступлений от коммерческого транспорта.

Законопроект также предусматривает приведение ставок УСН (упрощенной системы налогообложения) в соответствие с федеральным Налоговым кодексом, чтобы обеспечить единообразие налоговых правил на всей территории страны.

Детальный доклад об исполнении бюджета представят на заседании ЗакСа 9 июня.

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