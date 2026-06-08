Спасатели отключили аккумуляторы на обеих машинах. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Ford Mustang врезался в Nissan в Приозерске и вылетел на тротуар. Пенсионерка из второй иномарки находится в больнице, а владельцем спорткара оказался местный депутат, который уверен – он ничего не нарушил.

Жесткое ДТП произошло примерно в полдень 8 июня на Ленинградской улице. От удара спорткар вылетел на тротуар, его кузов сильно искорежило. У Nissan поврежден моторный отсек.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти

Как рассказали в Аварийно-спасательной службе Ленобласти, когда на место приехали пожарные и инспекторы ГАИ, водителя Mustang уже не было. Спасатели отключили аккумуляторы на обеих машинах.

В аварии пострадала 70-летняя женщина. Ее увезли в больницу с переломами.

За рулем Ford Mustang находился 30-летний депутат Приозерского городского поселения Даниил Пашкин. По его версии, он не нарушал никаких правил. Просто женщина на Nissan пыталась успеть проскочить и повернуть перед ним, а он не успел среагировать.

- Я ехал на зеленый сигнал светофора по главной дороге, - уверяет водитель спорткара.

Пашкин рассказал, что разбил голову, локоть и колено, но чувствует себя хорошо:

- Пошел фонтан крови из головы. Я сразу дошел до ближайшего магазина, чтобы все промыть. Спасибо девочкам из цветочного, они остановили кровь, - заявил депутат «КП-Петербург». Потом он вернулся на место происшествия, чтобы оформить аварию.

Полиция отвезла его на медосвидетельствование - все в норме, уверяет Пашкин. Оттуда он направился к другим врачам, чтобы проверить голову и правильно обработать рану. Депутат планирует навестить пострадавшую пенсионерку в больнице.

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