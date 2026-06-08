«Они не получают штрафы»: В Петербурге не могут решить проблему с иностранцами, нарушающими правила парковки

Водители-иностранцы научились не платить за парковку в центре Петербурга. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге озадачились проблемой машин с иностранными номерами. Как оказалось, водителям таких авто можно не платить за стоянку в центре города и игнорировать некоторые местные правила дорожного движения. Оштрафовать таких водителей в автоматическом режиме невозможно, сотрудникам ГАИ приходится вручную ловить нарушителей. Проблему на заседании комиссии по транспорту ЗакСа озвучила депутат Анастасия Мельникова. По словам парламентария, в ее аппарате накопилось 125 обращений в различные госорганы по этой проблеме.

- Водители машин с иностранными номерами не платят за парковку, - обратила внимание Мельникова. - Когда они выезжают за границу, у нас нет механизмов, как с них получить эти деньги. При выезде из России они не получают штрафы. Почему инвалиды не могут занять свои места, а люди с иностранными номерами занимают их?

Как отметила зампред Комитета по транспорту Смольного Ольга Пискунова, получить штраф реально только от водителей, чьи машины были эвакуированы. А вот в автоматическом режиме штрафовать нарушителей не получается.

- Это острая проблема, мы хотим привлекать таких лиц. Если есть фотофиксация, то сведения мы получаем от ГАИ. Но если водитель не попадал в поле зрения полиции, то никаких следов о нем в системе нет, - сказала она.

Представитель ГАИ Петербурга Константин Яковлев объяснил, что инспекторы работают с иностранными водителями в ручном режиме. По его словам, уличный патруль останавливает каждое авто с иностранными номерами, чтобы сделать фотографии документов и внести водителя и машину в базу. Если после этого водитель что-то нарушит, то штраф его догонит. Но если водитель не попадется, то он будет парковаться и нарушать безнаказанно.

- Если за водителем-иностранцем копится десять штрафов, то он объявляется в розыск, и его ищут целенаправленно с помощью камер. Мы проводим такие мероприятия примерно раз в месяц, - говорит Яковлев. - За прошлый год мы проверили до 10 000 таких машин. Было выписано штрафов на 28 млн рублей. В основном за превышение скорости. Если иностранец не платит штраф, то ему грозит изъятие авто.

По мнению ГАИ проблему могла бы решить регистрация всех выезжающих в страну иностранных машин. Но реализовать это можно только во взаимодействии с пограничной службой. Пока ведомства не договорились. Депутаты петербургского ЗакСа обратятся в Комитет по транспорту Петербурга с просьбой настроить взаимодействие.

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