Шанс нужен каждому. Как в Гатчине спасают животных, которых многие обходят стороной

В Гатчине спасают животных, которых многие обходят стороной. Фото: Дарья Варламова.

Проблема бездомных животных актуальна везде, и Ленинградская область не исключение. В регионе работают разные программы, чтобы справиться с этой проблемой: отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск обратно. Для кого-то это шанс, но есть те, кто в эти программы не вписывается - больные, травмированные, старые. Таких не выпустишь на улицу даже после лечения, они там просто погибнут. Их не всегда готовы взять в приюты, в которых места и ресурсы ограничены. Спасти таких бездомышей сложно, но есть те, кто руки не опускает.

ОСОБЫЕ ПИТОМЦЫ

Утром - уборка. Потом звонок в клинику: коту Эдику срочно нужна операция. У него не работает хвост, нарушена перистальтика кишечника. Несмотря на лекарства и лечебный корм, случаются запоры, которые можно снять только под наркозом. Эдика везут в клинику, оставляют до вечера. Днём - другие дела, вечером - снова за Эдиком. И это только один день одного животного, который живет в приюте.

А теперь представьте, что таких подопечных - не один десяток. В приюте-хосписе «Девять жизней» в Гатчине живут 40 кошек. Это не просто бездомные, а неизлечимо больные, инвалиды, дички, психически травмированные после предательства. И за каждым таким питомцем нужен особый уход.

- Многие из них не то что не хотят на улицу, а даже не идут на кошачьи балконы. Они слишком настрадались, будучи брошенными, - говорит руководитель АНО Социальный центр спасения и реабилитации животных «Альтера Вита» Дарья Варламова.

В приюте-хосписе «Девять жизней» в Гатчине живут 40 кошек. Фото: Дарья Варламова.

Все, кто хоть раз сталкивался с уходом за больными бездомными животными, понимают: одними приютами её не решить. Нужно менять отношение людей, ведь питомцы не по своей воле оказались на улице. Так родился проект «Курс юного зооволонтёра». Он реализуется на средства гранта губернатора Ленинградской области. Занятия проходят в шести школах Гатчинского муниципального округа для учеников 5–7 классов.

- Проблема помощи бездомным и приютским животным крайне актуальна. Много брошенных, преданных животных, потомства от нестерилизованных. Наш центр постоянно проводит работу по просвещению, консультированию людей. Очень нужна помощь в пиаре и пристройстве. У приютов, передержек и волонтёров просто не остаётся сил на это. Наш «Курс юного зооволонтёра» - для детей. Именно этот возраст выбран не случайно: дети уже осознанно воспринимают информацию, во многом самостоятельны. И если они сейчас поймут и проникнутся этой работой, будет здорово, - продолжает Дарья.

Детям рассказывают, как гуманно относиться к животным, что такое зоопсихология, как реально помочь приютам. На творческих мастерских в пространстве «ТерраКот» учат фотографировать животных для соцсетей, писать тексты, чтобы кошки, собаки, кролики, крысы, хомяки быстрее находили любящих хозяев. Волонтёры не успевают заниматься пристройством, поэтому помощь фотографов, пиарщиков и просто неравнодушных людей неоценима. Приглашают ветеринаров, фотографов, писателей-анималистов.

Реакция разная. Кто-то уже сам подкармливает бездомных, кто-то принёс домой найденного на улице котёнка. Кто-то пока равнодушен.

- Дети реагируют по-разному: от искренней заинтересованности (делятся своим опытом спасения животных, рассказывают, как в их семьях появились питомцы с улицы, или как они с мамами помогают бездомным) до равнодушия. Таким ребятам я говорю: если у вас не лежит душа к помощи животным, путей волонтёрства много, главное - чем-то заниматься. Каждый человек должен делать что-то для других, не только для себя или своих родных. Можно помогать природе, участвовать в субботниках или раздельном сборе мусора, помогать пожилым, инвалидам, - объясняет Дарья.

Мир бездомных животных - словно параллельная реальность, которую мало кто видит. Фото: Дарья Варламова.

ЧУЖИХ ЖИВОТНЫХ НЕ БЫВАЕТ

Лучше всяких слов работает личный пример. У Дарьи всегда с собой в рюкзаке пакетики корма для кошек и собак, взять с собой несколько штучек - это нетрудно. Об этом с юными зооволонтерами тоже говорят

- Нет ничего страшнее, когда истощённое, обессиленное животное с последней надеждой заглядывает тебе в глаза, а ты говоришь: «Прости, малыш, у меня ничего с собой нет». В машине у меня целая полевая кухня: корма - сухие и влажные, вода, миски, переноска для раненых найденышей, плед, пелёнки, краги. Если хоть кто-то из ребят проникнется этим и расскажет родителям, и они пойдут по этому пути - что ещё желать? — говорит Дарья.

Защитники животных уверены: в большинстве своем люди не жестокие, они просто незнающие и от этого равнодушные. Мир бездомных животных - словно параллельная реальность, которую мало кто видит: они тенями тихо живут где-то рядом и так же тихо умирают от голода, морозов, болезней, нашего равнодушия.

- А кто-то в это время закупается в маркетах, тратит деньги и время на пустое и жалуются на депрессию и скуку. Помогите хоть одному существу и ваша жизнь заиграет красками. И всё будет не лишённым смысла! - уверена Дарья Варламова.

Центр «Альтера Вита» существует на личные средства учредителей и периодические пожертвования неравнодушных людей. Ежегодно приют своими силами проводит фестиваль Koshki-фест, куда приглашает разные фонды помощи животным - крысам, хомякам, кроликам, рептилиям, приюты. Приглашают артистов, проводят мастер-классы, игры. Но главное - открывают людям мир спасения животных. Бывает непросто, например, помещение для центра помощи животным фонду приходится снимать на свои деньги. Но люди продолжают, потому что уверены: чужих животных не бывает.