Владелец Михайловской дачи выставил охрану возле памятника архитектуры

Дворец пустует уже несколько десятков лет. Фото: КГИОП

В Петербурге продолжают сражаться за Михайловскую дачу - дворец великого князя Михаила Николаевича, построенный в 1862 году Гаральдом Боссе. «КП-Петербург» уже писала, что последние пару лет здание никто не охранял и оно превратилось в заброшку, куда мог попасть любой желающий.

Однако, как заявили «КП-Петербург» в федеральном Агентстве по управлению и использованию памятников истории и культуры» (АУИПИК), которое владеет объектом, дворец с 23 мая снова под наблюдением:

- Организованы три круглосуточных поста охраны, созданы условия для обеспечения объекта дежурным освещением. Проводятся мероприятия по подключению к электроснабжению. Предварительно получено согласование с КГИОП на проведение работ по закрытию оконных и дверных проемов. Запланированы уборка от мусора, вырубка деревьев и кустов.

Эпопея вокруг Михайловской дачи длится несколько лет. Надежда появилась, когда опустевший дворец предложили включить в кампус СПбГУ, который построили неподалеку, но в последний момент вуз отказался от этих планов. Вторую попытку спасти необычный для петербургской архитектуры дворец предприняли в 2023 году, когда объект по программе «Рубль за метр» передали московской фирме «Дворцово-парковый ансамбль Михайловской дачи». Срок аренды 49 лет, однако у компании было строгое обязательство - за два года разработать проект реставрации. Городские власти его так и не увидели, и отношения с фирмой пришлось разорвать. По данным картотеки арбитражных дел, компания миром отдавать дворец не захотела и начала судебную тяжбу с Агентством по управлению памятниками. По данным «КП-Петербург», фирма проиграла очередной суд, но еще имеет возможность обжаловать это решение.

Дворец принадлежит Российской Федерации, поэтому городской Комитет по охране памятников (КГИОП) выступает только в качестве контролирующего органа. Комитет судился с АУИПИК, требуя начать работы по сохранению и реставрации. В 2024-м стороны заключили мировое соглашение. По нему у федерального агентства было два года на разработку проекта и еще пять лет на реставрацию. Срок первого пункта уже истек, проекта - нет. За это АУИПИК придется заплатить, в прямом смысле слова.

- 12 мая 2026 года в связи с неисполнением условий мирового соглашения КГИОП обратился в арбитражный суд Петербурга с заявлением о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение. Кроме того, в случае нарушения сроков АУИПИК выплачивает 50 000 рублей ежемесячно до фактического исполнения требований, - сообщили в Комитете по охране памятников.

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