«Злоупотребляют в междурядье»: Больше сотни ДТП с байкерами произошло в Петербурге с начала мотосезона

Байкеры начали мотосезон с ДТП. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Количество аварий с участием байкеров в самом начале мотосезона-2026 перевалило за сотню. Как сообщили «КП-Петербург» в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, за первые месяцы нового года в Северной столице зарегистрировано 137 ДТП с участием мотоциклов, из них 45 аварий с пострадавшими, в которых 1 человек погиб и 46 получили травмы.

- За весь 2025 год в городе на Неве произошло 1135 аварий с участием мототранспорта, из них 348 с пострадавшими: погибло 42 человека, 362 получили травмы, - отметили в полицейском Главке. - 133 аварии произошли по вине самих мотоциклистов, в 16 ДТП байкеры были пьяные.

С начала сезона случилось уже несколько резонансных ДТП с участием байкеров. Так, 20 мая погиб миллиардер, входивший в список самых богатых жителей Петербурга, Михаил Смирнов. Коммерсант ехал по трассе в Приозерском районе Ленобласти на Triumph Bonneville. В какой-то момент он не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с автомобилем «Хавал». В сообществе мотоциклистов обсуждали две версии: по одной, Смирнов мог ошибиться на изгибе дороги, а по другой - мужчине стало плохо.

Два человека серьезно пострадали в аварии на Выборгском шоссе в Петербурге. Молодой байкер и его девушка на скорости угодили в микроавтобус, который внезапно выехал перед ними.

- У пассажирки сломано шесть позвонков, у парня серьезные травмы и проблема со зрением. До аварии он был мастером спорта, а теперь стал лежачим инвалидом. Из близких у него только мама, - рассказали друзья пострадавших.

По мнению эксперта рабочей группы при правительстве России по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрия Попова, лето 2026-го стало аномальным по количеству байкеров на дорогах.

- По ощущениям, мотоциклистов больше, чем обычно, - отметил эксперт, - и они злоупотребляют движением в междурядье. Пользуются тем, что в правилах нет четкого указания, как нельзя двигаться. На мой взгляд, в ПДД все однозначно: по линии разметки ты не поедешь, мотоцикл все время должен быть в полосе. А полоса - это пространство, достаточное для движения одного автомобиля. То есть если мотоциклист встал рядом с автомобилем, это значит, что он срезал безопасный боковой интервал. Из-за этого возрастают риски. Мотоциклисты никак не хотят понимать, что в автомобиле их не видно, что у них высокая скорость движения с неожиданным попаданием в мертвую зону или появлением из мертвой зоны видимости.

А в это время

Громкий байк - антикультура

В 2026 году официальное открытие мотосезона обошлось без пробега по центру города с перекрытием проспектов для других участников дорожного движения. Как рассказал президент ассоциации «Мотоциклисты Петербурга» Григорий Путинцев, эту традицию прервали в 2020-м и больше к ней не возвращаются.

- Долгое время у нас существовал альянс с ГАИ: были совещания, на которые приходили президенты байк-клубов, мы общались. Это работало, - сказал «КП-Петербург» Путинцев. - Мы тоже боремся с нарушителями. Например, с шумными мотоциклами. Правильный мотоциклист не хотел бы слушать своих друзей под окнами. Это воспринимается как антикультура - плохой звук никто не любит. Есть специально выверенные глушители, которые не раздражают людей, но при этом довольно громкие, чтобы водители слышали мотоциклы в потоке. Это нужно для безопасности.

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