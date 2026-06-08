Малый и средний бизнес Петербурга получил льготные займы на 3,5 млрд рублей в 2025 году

Средняя сумма поручительств Фонда составила 18,6 миллиона рублей. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства подвели итоги программы «Развитие предпринимательства и потребительского рынка в Санкт-Петербурге» за 2025 год. Объем льготных займов для малых и средних предприятий Петербурга вырос вдвое. В 2025 году предприятия получили займы на сумму 3,5 миллиардов рублей.

- Средняя сумма поручительств Фонда составила 18,6 миллиона рублей, что на 20 процентов больше, чем в 2024 году, - рассказали в пресс-службе Смольного.

Также на совещании обсудили планы на 2026 год и представили Стратегию развития малого и среднего бизнеса до 2030 года. Целевой ориентир - рост дохода на одного работника должен опережать рост ВВП в 1,2 раза. Это позволит повысить производительность труда и поддержать компании, создающие высокую добавленную стоимость.

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