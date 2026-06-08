Мальчики-близнецы из Ленобласти спустя 4 года после смерти отца узнали, что все это время мать прятала в кровати его мумию. Фото: скриншот YouTube-канал Вити Кравченко

Суд ограничил в правах и отправил в психбольницу многодетную мать из деревни в Гатчине, которая четыре года прятала у себя в комнате мумию умершего мужа. Об этом «КП-Петербург» рассказали в пресс-службах областных СУ СКР и прокуратуры. Напомним, в феврале 2024 года семью проверял инспектор ПДН и заметил, что дети не ходят в школу, а в одной из комнат под толстыми слоями одеял лежит... иссохшее тело мужчины. Жути добавляло и то, что у ног покойного лежал оккультный крест, а на стенах висели портреты Анубиса, египетского бога и покровителя мертвых. Оказалось, что мать четырех детей скрывала от всех смерть супруга, а сама верила, что он воскреснет.

Кроме того, детей женщины поместили в ресурсный центр в Кингисеппе, помогающий детям-сиротам. Двоих из них, 13-летних мальчиков-близнецов недавно навестил легенда «Зенита» Александр Кержаков, который пару месяцев назад получил должность спецпредставителя губернатора Петербурга. Оказалось, что бывший футболист уже несколько лет помогает центру с детьми-сиротами деньгами. В последний раз Кержаков приехал туда с YouTube-блогером Витей Кравченко – учеником комментатора Василия Уткина. В ходе экскурсии по центру Кравченко познакомился с мальчиками-близнецами, которые решились впервые публично рассказать историю о безумной матери. «КП-Петербург» пересказывает самое главное.

Обстановка в комнате, где была найдена мумия. Оказалось, женщина увлеклась оккультизмом, вдобавок у нее есть психическое расстройство. Фото: источник КП-Петербург

«Папа сказал, что умрет всем назло»

- Больше всего нам нравится энциклопедии. Интересно что-то новое узнавать, - говорят два брата, заходя в свою комнату в ресурсном центре и показывая книжки из тумбочек.

Тут они живут чуть более двух лет. Оба скромные, но любознательные, участвуют во всех творческих мероприятиях центра и активно нагоняют упущенные знания.

- Мы историю не проходим пока что в школе, поэтому читаем энциклопедии. Сейчас мы должны быть по возрасту где-то в седьмом классе, а по факту учимся в четвертом. Но в центре очень прикольно, здесь все как в хорошей семье. Мы одеты во все чистое, нас вкусно кормят. Мы рады быть здесь.

Парни мечтают о новых энциклопедиях и комиксах. Старые уже затерты до дыр. Фото: скриншот YouTube-канал Вити Кравченко

О своем тяжелом детстве парни, что неожиданно, рассуждают очень спокойно. По их словам, в детстве семья переехала из Петербурга в деревню под Гатчину – родители сказали, что это из-за астмы у старшей дочери, чтобы дети «не дышали выхлопными газами». Она стали жить в двухэтажном большом доме, но отец с матерью часто ссорились.

- Однажды у папы случился сердечный приступ. Перед этим он крикнул матери, что умрет всем назло. И упал на кровать. Она подумала, что он притворился мертвым или что он просто уснул или в коме. Когда мама поняла, что папа умер, то держала это втайне от нас. И у нее начала «ехать» крыша. Как мы теперь знаем – у нее шизофрения. Возможно, она передалась от бабушки.

«Мама – жесткий манипулятор»

Парни делятся, что не знали о том, что отец где-то там, в комнате с жуткими портретами загробных египетских богов. Тем временем обстановка в доме стала почти невыносимой.

- Мы плохо питались, просрочкой из магазинов. Вставать приходилось в шесть утра, а ложиться очень поздно. Мать заставляла нас убираться по дому, заниматься хозяйством. А сама ничего не делала, запиралась в той самой комнате по несколько дней и не выходила. Ей было плохо из-за смерти отца. Даже не ухаживала за своими собаками, которых сама же набрала. Все убирали мы и наша старшая сестра Маша.

В поле зрения органов опеки семья попала в конце 2022 года, периодически их навещали, но женщина отделывалась штрафом за прогулы детей в школах, а пропажу мужа она объясняла «лечением в Тибете».

- Она жесткий манипулятор на людях. При нас была строгой, а на людях самой святой, - объясняют близнецы. – Папа пролежал на кровати в той комнате 3,5 года. Мы узнали об этом только в последнюю неделю, потому что не чувствовали запахов. Мама спрятала его под большим слоем нескольких одеял на кровати. А она рядом спала. Когда об этом узнала старшая сестра, она позвонила в полицию, чтобы мать задержали. Мы не плакали, когда узнали, что папа умер. Почему-то когда ездили в санаторий без родителей, то плакали, а после смерти папы – нет. Потому что мы были постоянно заняты работой по дому.

Парни растут творческими личностями. Внизу на полке - их инсталляция к 9 Мая. Фото: скриншот YouTube-канал Вити Кравченко

- По результатам проверки у женщины выявили психиатрическое заболевание, ее ограничили в правах. В дальнейшем всех четверых детей поместили в ресурсный центр. Старшая девочка выросла, достигла 18-летия и теперь живет самостоятельно. Трое детей остаются в центре. Им ничто не угрожает, - уточнили «КП-Петербург» в пресс-службе прокуратуры Ленобласти.

Мать детей, к счастью, их не навещает.

«Хотим энциклопедии и хорошую семью»

Отдельно братья рассказали, о чем мечтают и что хотели бы в подарок.

- Хотим попасть в хорошую приемную семью где-нибудь в Ленобласти. Или чтобы нас забрала старшая сестра. Чтобы мы могли учиться в хорошей школе и получить оплачиваемую работу. Мы хотели бы получить какую-нибудь особенную энциклопедию или интересный комикс, лучше о фентези: про магию, драконов и средневековье.

- А что для вас хорошая семья? – спросил у парней Витя Кравченко.

- Там, где есть мама, папа, полная семья. И где есть немного детей. Потому что, например, нас раньше забирала семья, где детей уже было шестеро. Мы отказались от жизни в ней, это как второй детский дом, только более тесный. Дом был завален вещами. А женщина-пенсионерка сдавала детей в лагеря, а сама уезжала в путешествия…

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- Боюсь, что нас завалят книгами сейчас, - сказала в разговоре с «КП-Петербург» директор ГБУ ЛО «Кингисеппский ресурсный центр». – Сейчас лето, время лагерей, активного отдыха, поэтому, если есть возможность, мы примем в дар любые мячи, ракетки для бадминтона, а для деток помладше можно что-то простенькое, игровое – те же мыльные пузыри, чтобы их порадовать.

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