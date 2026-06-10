Преимущества электромобиля в Петербурге: экономия на топливе и ТО, бесплатные парковки и проезд по ЗСД

* EVOLUTE – российский бренд №1 по суммарному объему продаж новых легковых электромобилей, официально представленных в России, за период 2022-2025 г. по данным ООО «Автостат» в категории электромобили, возраст до 1 года. ** Минимальная рекомендовано-розничная цена среди новых легковых электрических кроссоверов, официально представленных в России, по состоянию на 31 января 2026, по данным ООО «АВТОСТАТ». Фото: пресс-служба Evolute.

Электромобиль российской сборки в Санкт-Петербурге — это не только забота об экологии, но и ощутимая экономия каждый день. Возможность бесплатно пользоваться платными трассами и парковками в центре города в сочетании с минимальными расходами на зарядку и обслуживание делает электрокроссовер EVOLUTE i-JOY одним из самых рациональных выборов для петербуржцев.

Электродвигатель EVOLUTE i-JOY мощностью 163 л.с. обеспечивает динамичный разгон до 100 км/ч за 8 секунд — достаточно для уверенного движения в плотном трафике. Тяговая батарея емкостью 51,87 кВт·ч позволяет проехать до 386 км на одном заряде, а быстрая зарядка от 30% до 80% занимает всего 18 минут. Кузов полностью оцинкован — это надежная защита от влажного петербургского климата.

Фото: пресс-служба Evolute.

При государственной поддержке в размере до 925 тыс. рублей стоимость EVOLUTE i-JOY начинается от 1,899 млн рублей. Это делает электрокроссовер доступным для широкого круга покупателей. Просторный салон с колесной базой 2 715 мм, багажник свыше 500 л, камеры кругового обзора и обогрев лобового стекла и рулевого колеса доступны уже в начальных комплектациях.

Суммарная экономия владения электромобилем EVOLUTE i-JOY в Петербурге может достигать 500 тыс. рублей в год. Бесплатный проезд по ЗСД, трассам М-11 «Нева», М-1 «Беларусь» и другим платным федеральным дорогам экономит десятки тысяч рублей для тех, кто регулярно пользуется этими маршрутами. Бесплатные парковки в центральных районах города избавляют от ежедневных расходов.

EVOLUTE — российский электромобильный бренд №1* по объему продаж, чье производство расположено на заводе полного цикла в Липецкой области. EVOLUTE i-JOY — самый доступный электрический кроссовер** на российском рынке, занимающий первое место по продажам среди всех электромобилей в стране.

Фото: пресс-служба Evolute.

В Санкт-Петербурге работают пять дилерских центров EVOLUTE — больше, чем в любом другом городе России. Это обеспечивает максимально быстрый доступ к сервису, наличие запчастей и профессиональную поддержку. Подробная информация — на сайте evolute.ru.

* EVOLUTE – российский бренд №1 по суммарному объему продаж новых легковых электромобилей, официально представленных в России, за период 2022-2025 г. по данным ООО «Автостат» в категории электромобили, возраст до 1 года.

** Минимальная рекомендовано-розничная цена среди новых легковых электрических кроссоверов, официально представленных в России, по состоянию на 31 января 2026, по данным ООО «АВТОСТАТ».

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