Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП
Вечером 8 июня жители Петербурга заметили столб густого дыма в районе Финляндского вокзала. Как выяснилось, пожар никакого отношения не имеет.
- Забор упал на рельсы. Пожар не на территории вокзала, - рассказал источник «КП-Петербург».
На данный момент, две электрички задержаны. На месте работают экстренные службы, ситуация на контроле Северо-западной транспортной прокуратуры.
Источником страшного дыма стал ангар в Калининском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Возгорание произошло на улице Минеральной. Дым от пожара был виден из разных районов Петербурга.
- Площадь пожара уточняется. Уже в 18:01 пожару был присвоен второй ранг сложности, - рассказали в пресс-службе ведомства. На данный момент пострадавших нет. К тушению привлечены 9 единиц техники и 39 сотрудников МЧС.
Обновление от 18:55: Возгорание удалось локализовать.
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