Пожар оказался не на территории Финляндского вокзала. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 8 июня жители Петербурга заметили столб густого дыма в районе Финляндского вокзала. Как выяснилось, пожар никакого отношения не имеет.

- Забор упал на рельсы. Пожар не на территории вокзала, - рассказал источник «КП-Петербург».

Со стороны казалось, что пожар находится прямо на вокзале. Фото: https://vk.ru/wall-68471405_20612733

На данный момент, две электрички задержаны. На месте работают экстренные службы, ситуация на контроле Северо-западной транспортной прокуратуры.

Источником страшного дыма стал ангар в Калининском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Возгорание произошло на улице Минеральной. Дым от пожара был виден из разных районов Петербурга.

Столб дыма заметили и через реку. Фото: https://vk.ru/wall-68471405_20612733

- Площадь пожара уточняется. Уже в 18:01 пожару был присвоен второй ранг сложности, - рассказали в пресс-службе ведомства. На данный момент пострадавших нет. К тушению привлечены 9 единиц техники и 39 сотрудников МЧС.

Пожар удалось локализовать. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

Обновление от 18:55: Возгорание удалось локализовать.

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