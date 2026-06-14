Татьяна Буланова раскрыла, как сдала первые экзамены в вузе, в который поступила в 56 лет

Буланова похвасталась хорошими оценками, которые получила на первой сессии в вузе. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Певица Татьяна Буланова, которая в прошлом году неожиданно для многих вновь села за студенческую скамью, рассказала «КП-Петербург», как прошла ее первая экзаменационная сессия.

Напомним, в 2025 году артистка поступила на заочное отделение Института современных знаний имени А. М. Широкова в Минске. Буланова обучается по специальности «музыкальное искусство эстрады» по индивидуальному плану.

О первых результатах учебы 57-летняя певица рассказала после выступления на фестивале Stereoleto в Петербурге.

По словам артистки, одним из экзаменов стала история, причем именно этот предмет принес ей неожиданно высокую оценку.

- Я сдавала историю. Кстати, как ни странно, я неплохо ответила. Там у нас десятибалльная система оценок. Когда преподаватель узнал, в каких городах я побывала, я рассказала, какой город и в каком году был основан, она поняла, что я действительно многое знаю. Сказала: «Знаете, даже у нас местные так не ездят по Беларуси», - поделилась в разговоре с «КП-Петербург» Буланова.

Также певица проходила аттестацию по вокалу. Правда, к преподаванию творческих дисциплин у заслуженной артистки свой взгляд.

- Мы поговорили, честно говоря, по душам. Я уже в том возрасте, когда сама могу что-то подсказать. Честно говоря, я не понимаю, как можно научить человека петь. Если он не родился певцом, то научить невозможно, - считает артистка. - Я уверена, что нельзя научить актерскому мастерству, нельзя научить рисовать. Можно объяснить какие-то основы, технику, пропорции. Но творчество - это все-таки то, что человеку дано свыше.

Несмотря на плотный гастрольный график, артистка продолжает совмещать учебу с концертной деятельностью. Более того, на фестивале она призналась журналистам, что за последние семь лет так и не смогла найти время на полноценный отпуск.

- Врачи говорят, что мне надо отдыхать. Но я в отпуске не была уже семь лет, - рассказала Буланова.

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