Курицу с сальмонеллой нашли в магазинах Петербурга

Опасную курицу нашли в магазинах Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Организация «Общественный контроль» провела контрольную закупку свежей курицы и нашла в двух образцах опасную инфекцию. Две упаковки были заражены сальмонеллой, которая вызывает острую кишечную инфекцию.

- Согласно протоколам испытаний, сальмонелла была обнаружена в охлажденном крыле торговой марки «Латифа» Халяль (АО «Васильевская птицефабрика», Пензенская обл.), - сообщили в «Общественном контрое». – Этот образец был куплен в гипермаркете «О’КЕЙ». Еще один образец с сальмонеллой - филе грудки без кожи (ООО «МКП Мясная столица», Санкт-Петербург) из универсама «Верный». Как выяснилось, поставки мяса птицы АО «Васильевская птицефабрика» осуществляются не только в торговые сети, но и в систему дошкольного питания Петербурга. В начале апреля этого года такое мясо, инфицированное сальмонеллой, стало причиной закрытия Роспотребнадзором 47 детских садов в Петербурге и Ленобласти на 30 суток.

Сообщается, что тогда пострадали более 50 человек – в основном дети. После расследования, которое провел Роспотребнадзор, из оборота было изъято более 500 кг курятины.

В двух нашли сальмонеллу. Фото: "Общественный контроль"

После того, как в магазинной курице были выявлены возбудители сальмонеллеза, результаты исследований передали в надзорные ведомства.

- Как сообщили в Россельхознадзоре, на партии подконтрольного товара АО «Васильевская птицефабрика» и ООО «МПК Мясная Столица», не соответствующие обязательным требованиям в области ветеринарии, аннулированы ветеринарные документы, обоим предприятиям объявлены предостережения, - сообщили в «Общественном контроле» о реакции проверяющих. - Роспотребнадзор также принял меры: провел внеплановые проверки в отношении изготовителей. Сотрудники АО «Васильевская птицефабрика» и ООО «МПК Мясная Столица» были оштрафованы на суммы от 10 до 20 тыс. руб. Кроме того, обоим изготовителям, а также магазинам «О’КЕЙ» и «Верный», которые продали мясные полуфабрикаты с сальмонеллой, объявлены предостережения.

Нарушения есть каждый год

«Общественный контроль» проводит лабораторные проверки курицы каждый год и всегда находит серьезные нарушении. Так в 2018 году из десяти образцов четыре содержали сальмонеллу и листерию. В 2019-м опасных микробов нашли уже в пяти пачках из десяти. Рекордным стал 2020 год, когда экспертиза нашла сальмонеллу в двух образцах, а листерии в четырех. В 2021 году к списку выявленных нарушений прибавилось превышение содержания мезофильных анаэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.

– Этот показатель характеризует общее содержание микроорганизмов в продуктах питания и применяется для оценки их микробиологической чистоты, – говорит доктор технических наук, профессор Санкт-Петербургского университета ИТМО Александр Ишевский. – Превышение может свидетельствовать о разных нарушениях: низкий уровень гигиены на производстве, загрязнение продукта во время транспортировки или перефасовки. В пределах допустимых значений содержание в продукции МАФАнМ для человека безопасно, а вот употребление продукции с высоким их содержанием может вызвать пищевое отравление с признаками диареи, гастроэнтерита.

8 образцов прошли проверку. Фото: "Общественный контроль"

Что делать покупателю

– Одной из причин возникновения сальмонеллеза у птиц является нарушение технологий забоя и охлаждения бройлеров на птицефабриках, – объясняект профессор кафедры эпизоотологии Санкт-Петербургской государственной академии ветеринарной медицины, доктор ветеринарных наук Эдуард Джавадов. – Часто после забоя тушки охлаждают в специальных ваннах, и если своевременно не менять в них воду, то возбудители быстро распространятся на всю находящуюся в ванне птицу. Чтобы исключить вероятность заражения всей партии, некоторые производители используют технологию охлаждения, при которой бройлеры перемещаются по конвейеру и опрыскиваются специальным спреем. В этом случае контакта между тушками не происходит и вероятность заражения значительно снижается.

В «Общественном контроле» отмечают, что к выбору курицы в магазине нужно подойти с умом. Обратить внимание на сам товар. На курице не должно быть кровоподтеков. А мясо должно храниться не более девяти дней после даты изготовления при температуре от 0 до +2°С. При этом курицу нужно доводить до полной готовности.

– Патогенные микроорганизмы могут причинить вред здоровью только в том случае, если мясо птицы будет иметь недостаточную термическую обработку, – говорит председатель организации «Общественный контроль» Всеволод Вишневецкий. – Поэтому я рекомендую при приготовлении мяса птицы соблюдать следующие правила: готовить в тонких перчатках, кипятить или жарить птицу при температуре не ниже 70 градусов не менее 10 минут, после готовки тщательно вымыть разделочные доски, кухонный инвентарь и посуду, используя мыльный раствор.

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Какие марки прошли проверку

Лаборатория признала безопасными восемь образцов: «Санкт-Петербургская куриная компания» (ООО «Санкт-Петербургская куриная компания», Ленинградская обл.), «АО Птицефабрика «СЕВЕРНАЯ» (АО «Птицефабрика «СЕВЕРНАЯ», Ленинградская обл.), «Наша птичка» (ОАО «Токаревская птицефабрика», Тамбовская обл.), «Птицефабрика «Псковская» (ООО «Племрепродуктор Назия», Псковская обл.), «Ясные зори» (ООО «Белгранкорм – Великий Новгород», Новгородская обл.), «Куриное царство» (АО «КЦ», г. Брянск), «Кстати о птичках» (ООО «Новгородский бекон», Новгородская обл.) и «Троекурово» (АО «ПРОДО Птицефабрика «Калужская», Калужская обл.).

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