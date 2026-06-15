Движение поездов на фиолетовой ветке метро Петербурга ограничили по техпричинам

Движение поездов приостановили в обоих направлениях на фиолетовой ветке. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Движение поездов на фиолетовой ветке метро Петербурга ограничили по техническим причинам. Об этом сообщила пресс-служба метрополитена Северной столицы. Первые ограничения ввели в 10:45. Какая именно техническая неполадка послужила причиной для закрытия пятой линии – неизвестно. Движение поездов приостановили на участке от станции «Шушары» до станции «Международная» в обоих направлениях.

- Станция «Шушары» закрыта на вход, также недоступна для входа станция «Дунайская», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Пассажирам рекомендуется следить за объявлениями в метрополитене и выбирать альтернативные маршруты.

- В 10:45 движение поездов от станции метро «Международная» до станции метро «Шушары» движение поездов приостановлено. По сообщению метрополитена время устранения НС 20 минут, - уточнили в пресс-службе комитета по транспорту.

Ситуация находится под контролем соответствующих служб, и предпринимаются все необходимые меры для скорейшего восстановления нормального движения поездов. Из неисправного состава на станции «Шушары» высадили пассажиров.

- Идет подготовка к восстановлению движения, - уточнили в пресс-службе метрополитена.

Обновление от 11:17: Станции «Проспект Славы», «Дунайская», «Шушары» открыты на вход.

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