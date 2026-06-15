Записал песню для дочки и ушел на задание: На СВО героически погиб каскадер фильмов «Майор Гром» и «Мастер и Маргарита»

Чингиз Додиев знал многих известных российских актеров. На фото с Сергеем Горобченко из "Бумера". Фото: предоставлено "КП"

В зоне спецоперации погиб мастер спорта по рукопашному бою и каскадер Чингиз Додиев, снимавшийся в таких известных фильмах как «Майор Гром», «Мастер и Маргарита», а также многих сериалах о буднях полиции: «Невский», «Тайны следствия» и «Адмиралы районов». Гибель героя в разговоре с «КП-Петербург» подтвердила его супруга Цыпилма. По словам жены сержанта, он погиб в ходе выполнения боевого задания.

- Чингиз служил стрелком, был помощником гранатометчика в мотострелковой роте. Последний раз мы говорили с ним вечером 1 июня. Старшая дочь собралась уезжать на лето к бабушке. Муж сделал ей поздравительную песню в связи с окончанием 4-го класса и отправил в подарок. Там такие слова: «Мы обязательно встретимся, дождись, мы будем вместе, все будет хорошо». Я включила ее дочке, ей очень понравилось. А потом пришло сообщение, что Чингиз пропал без вести. Оказалось, что он погиб 3 июня «при выполнении боевых задач». Точные обстоятельства пока неизвестны, - поделилась супруга бойца.

В "Майоре Громе" Чингиз был полицейским. Фото: предоставлено "КП"

Чингизу было 32 года. Он родился в небольшом селе Барагхан в Курумканском районе в Бурятии. Во время обучения в школе увлекся рукопашным спортом и был одним из сильнейших спортсменов в республике. Прошел срочную службу, становился многократным призером Забайкальского края, Республики Бурятия, Иркутской области. А после армии служил в военной академии национальной гвардии России в Петербурге. Стал мастером спорта по рукопашному бою, был двукратным чемпионом Северо-Запада среди силовых структур, многократным чемпионом Петербурга и Ленобласти.

С актрисой Ириной Пеговой. Фото: предоставлено "КП"

После окончания контракта Чингиз нашел себя в тренерстве. Обучал и детей и взрослых. В свободное время проводил благотворительные турниры и помогал детдомам. Параллельно этому он женился, воспитывал двух прекрасных дочек и нашел себя в хобби – каскадерстве.

- Чего он только не испытал на съемках, - вспоминает супруга героя. – Его сбивала машина, он попадал в жесткие ДТП, падал с высоты, в том числе с лестниц. Разве что в воду не погружался. Младшей дочке всего 2,5 годика, она особо не понимала эти фильму и специфику работы папы, а старшая очень гордилась, на всех праздниках в школе рассказывала об отце, показывала фотографии со съемок. Муж хотел, чтобы у дочек в будущем тоже было интересное хобби, например, чтобы они умели ездить верхом, могли постоять за себя.

Чингиз служил на СВО почти три года. Фото: предоставлено "КП"

На СВО Чингиз отправился в июле 2023 года – добровольцем, потому что не мог остаться в стороне. За время службы на передовой его наградили медалями Жукова, «За боевые отличия», «За отвагу».

- Даже в отпуске, возвращаясь из зоны СВО, муж принимал участие в съемках, если выпадала возможность. Он очень любил кино. Ходил в свободнее дни и на каскадерские тренировки, - говорит жена Чингиза.

Хоть семья и жила на постоянной основе в Петербурге, героя похоронят в родном селе, где покоится его мать. Таково было его желание.

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