Абитуриентам посоветовали не тянуть с подачей документов в вузы Петербурга из-за сбоев Сети

Высокая нагрузка на сервисы может привести к сбоям в работе при подаче документов. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Приемная кампания в высших учебных заведениях Петербурга начнется 20 июня и продлится до 25 июля. В 2026 году абитуриентов ждут нововведения, которые могут повлиять на процесс подачи документов. Теперь нельзя подавать документы через официальные сайты вузов. Это можно сделать через портал «Госуслуги», сервис «Поступление в вуз онлайн», лично или по почте. Об этом сообщил председатель Совета ректоров вузов Петербурга и Ленобласти Алексей Демидов на пресс-конференции «Интерфакса». Также он посоветовал вчерашним школьникам не тянуть с подачей документов.

- Лучше не откладывать подачу документов на конец июля. Высокая нагрузка на сервисы может привести к сбоям в их работе, поэтому лучше заранее позаботиться о подготовке и подаче документов, - рассказал Демидов.

Также из нововведений: теперь выпускники колледжей смогут поступить без ЕГЭ только на специальности, соответствующие их профилю обучения. В конкурсных списках будут указаны приоритеты, выбранные абитуриентами. Это позволит более точно определить предпочтения поступающих и упростить процесс распределения мест, а для некоторых инженерных направлений физика станет обязательным экзаменом.

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